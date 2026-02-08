Clizia Incorvaia a Verissimo accusa apertamente Sarcina: “Botte, tradimenti e ricatti”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Clizia Incorvaia

Continua la battaglia tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina. L’influencer è tornata a Verissimo per svelare nuovi retroscena del suo matrimonio finito con il leader de Le Vibrazioni. E lanciando delle accuse pesantissime che non lasceranno di certo indifferente il cantante, con il quale i rapporti sono piuttosto freddi nonostante la figlia in comune Nina, nata dieci anni fa.

Clizia Incorvaia a Verissimo, le accuse a Francesco Sarcina de Le Vibrazioni

Tra ricordi, accuse e chiarimenti, Clizia Incorvaia ha rivissuto a Verissimo un percorso personale fatto di amore, separazione e battaglie giudiziarie.

Il legame amoroso con Francesco Sarcina, secondo le parole dell’influencer, sarebbe stato “un amore tossico, un matrimonio pesante”. Dalla nascita della figlia Nina, la loro vita di coppia si sarebbe complicata fino a portare la questione davanti al tribunale.

“Non ho mai denunciato prima perché non volevo che Nina leggesse. Mi sentivo sola”, ha confidato Clizia a Silvia Toffanin. Ma poi ha chiarito: “Non voglio più avere paura, non voglio più essere derisa”.

Ha dunque ricordato le voci sul suo presunto flirt con Riccardo Scamarcio, respingendole con forza: “Mi hanno chiamato in tutti i modi, ma lui mi ha tradito più volte”.

La 45enne ha chiarito i prossimi passi legali: “Ad aprile rivedremo insieme le condizioni con Francesco. Nina deve avere un mantenimento degno e sostenibile. I rapporti con lui sono gelidi, soprattutto dopo ciò che la sua nuova compagna ha scritto su di me. Cose terribili, non vere”.

Clizia Incorvaia non ha risparmiato parole dure verso la nuova compagna dell’ex, Nayra Garibo, che non ha esitato ad attaccarla sui social. “Donne che odiano le altre donne. Sono state dette cose terribili, io non la conosco, l’avrò vista 3 volte. Ha detto tutte cose inesatte: Nina vede regolarmente il papà, non c’è nessun ricatto economico”.

“Se loro continuano in questo modo io non ho problemi a denunciare tutto. – ha proseguito – Ho capito che nella vita bisogna essere coraggiosi, io non voglio avere più paura, non voglio essere derisa da loro. Io non ho denunciato in passato per proteggere Nina”.

La Toffanin ha quindi chiesto esplicitamente alla sua ospite se ci fossero state anche botte e occhi neri. Senza pensarci, l’Incorvaia ha replicato: “Sì”.

“Tante volte?”, ha domandato Silvia. “Ci sono vari episodi”, ha rimarcato Clizia, pronta ora a portare il caso in tribunale.

E ancora: “L’Italia deve vedere le violenze che ho subito. Contenta che Nayra non le abbia subite, ma la mia verità è ben diversa. I miei figli sono presenti nella mia vita social, come sempre, per me è una cosa normale. Le sue accuse sono in malafede, io non sfrutto i miei figli. Ho vissuto mesi di ricatti, anche economici. Mi faceva spendere uno stipendio”.

Clizia Incorvaia è felice della sua vita accanto a Paolo Ciavarro

Nonostante la tensione, Clizia Incorvaia ha raccontato a Verissimo anche il lato positivo della sua vita attuale: dopo tanto dolore ha trovato finalmente la persona giusta: Paolo Ciavarro.

“Io sono felicissima della nuova vita che mi sono creata, sarei ancora più felice se lo vedessi tranquillo, ma continua a gettarmi nell’occhio del ciclone e della gogna mediatica. Lui vive in una continua competizione per misurare chi è il genitore migliore”.

La nuora della compianta Eleonora Giorgi ha così sottolineato: “Io voglio anche la loro felicità, ma sono persone alla deriva, non voglio più sopportare, non ho più paura. Paolo mi sostiene e mi è sempre vicino. Lui è la persona più buona e pura che esista”.