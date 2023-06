Chi è la fidanzata di Cristina Scuccia: Marco Mazzoli racconta la verità

Fonte: IPA Marzo Mazzoli conosce la fidanzata di Cristina Scuccia: racconta il suo dolore

Cristina Scuccia è stata inevitabilmente una delle grandi protagoniste de L’Isola dei Famosi 2023. Aveva fatto parlare di sé già soltanto accettando la proposta di Mediaset di cimentarsi nel reality condotto da Ilary Blasi. Grande curiosità intorno al suo ritorno in televisione, per la prima volta dopo la doppia intervista concessa a Verissimo, nella quale ha raccontato il suo percorso d’addio al convento e la nuova partenza nel mondo esterno.

Sapevamo di lei che aveva deciso di lasciarsi un po’ l’Italia alle spalle, trasferendosi in Spagna alla ricerca di maggior tranquillità e magari di persone che non conoscessero il suo volto e la sua storia. Qui ha trovato a sorpresa l’amore e ciò è diventato un topic cardine di questa edizione dello show. Ma chi è la sua fidanzata segreta? Marco Mazzoli, vincitore de L’Isola dei Famosi, ha la risposta.

Cristina Scuccia: chi è la fidanzata

Nello studio de L’Isola dei Famosi hanno tentato di mettere un bel po’ di pressione su Cristina Scuccia, convincendola a parlare della sua relazione, per il momento tenuta segreta. Nello specifico Vladimir Luxuria ed Enrico Papi sono andati a caccia del grande scoop, che però non è arrivato.

Dinanzi alle telecamere lei ha però preferito restare in silenzio, preferendo tutelare questa relazione, ancora nelle prime fasi: “È un bocciolo che va preservato”. Aveva inoltre promesso proprio a lei, che l’ha attesa al ritorno dall’Honduras, che nulla sarebbe stato svelato, considerando anche come pronunciare quel nome avrebbe di certo scatenato la macchina mediatica.

Ha dichiarato d’essere innamorata, il che ha commosso i fan di Suor Cristina, che negli anni l’hanno vista trasformarsi totalmente: “Aver liberato questo amore è come se mi avesse tolto una corazza che portavo. Avevo paura d’essere sbagliata. Sento gli occhi addosso degli altri ma ora basta. Gli altri non vivono la nostra vita e ci si nasconde solo dalle cose di cui bisogna vergognarsi”.

La confessione di Marco Mazzoli

Se è vero che dinanzi alle telecamere Cristina Scuccia non ha rivelato nulla, le cose sono andate diversamente con i suoi compagni d’avventura a L’Isola dei Famosi. Facendo attenzione a tenere la giusta distanza rispetto ai microfonisti, ha infatti rivelato nome e cognome della sua fidanzata in Spagna, con la quale ha dato inizio a una nuova vita.

Il vincitore Marco Mazzoli, intervistato da Leggo, ha spiegato di conoscere l’identità della compagna misteriosa, soffermandosi su quelli che sono i grandi dubbi nella mente di Cristina Scuccia. L’ormai ex naufraga vive due blocchi enormi, che la fanno sentire sbagliata: “Lei ha vissuto due carceri”.

C’è ancora tanto della vita passata di Suor Cristina da raccontare ma, giustamente, Mazzoli lascia che sia lei a toccare certi punti delicati. In convento le cose non sarebbero andate come lei si aspettava: “È scappata ma non ha mai smesso di credere. La chiesa l’ha delusa. Se avrà voglia, racconterà la sua brutta esperienza”.

Ha avuto modo di confidarsi sull’isola, parlando anche del rapporto con sua madre. Lei è molto religiosa e l’amore per un’altra donna temeva procurarle un dolore eccessivo. Sua mamma era infatti certa fosse single e ha scoperto di questa relazione insieme al resto d’Italia. Qualcosa del quale la giovane si è scusata.