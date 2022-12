Celine Dion svela d’essere malata: come sta e di cosa soffre

Fonte: IPA Celine Dion malattia

Celine Dion ha annunciato il rinvio del suo tour 2023, che comprende anche una tappa in Italia (tutti i possessori del biglietto potranno chiedere il rimborso entro, e non oltre, il 22/07/2023). Il motivo è spiazzante e la celebre cantante ha trovato la forza di parlarne in un video pubblicato sul suo account Instagram. È tempo di occuparsi delle sue condizioni di salute, soffrendo a causa di una rara sindrome che le provoca atroci dolori. “Mi spiace essermi presa così tanto tempo prima di darvi questa notizia. Sono sempre stata un libro aperto ma non ero pronta a parlare di tutto ciò che ho dovuto attraversare”.

Celine Dion malata: l’annuncio su Instagram

Celine Dion, 54 anni compiuti lo scorso 30 marzo, è affetta dalla sindrome della persona rigida. Si tratta di un disturbo neurologico molto raro, che colpisce in media una persona su un milione. Una condizione che la costringe a sopportare spasmi e forti dolori in tutto il corpo. Spesso fatica a muoversi e, a volte, la malattia le impedisce di cantare.

In questo stato trovare la forza di fronteggiare un tour era impossibile. Le date sono quindi rinviate al 2024, nella speranza che il prossimo anno possa essere di rinascita per lei. Ha una lunga strada dinanzi a sé ma questi non sono di certo i primi giorni di malattia.

Ha preferito restare in silenzio, non sentendosi pronta a rendere pubblico il proprio dolore. I fan l’hanno subito sommersa d’amore, inondando di commenti i video caricati online (uno in inglese e l’altro in francese).

“Da tempo ho problemi di salute e affrontarli non è semplice. Di recente, poi, mi è stato diagnosticato un disordine neurologico molto raro, SPS. Non sappiamo ancora molto di questa malattia ma ora ho la certezza che è la causa dei miei spasmi muscolari, di cui soffro da tempo. Sfortunatamente questi influenzano la mia vita quotidiana su vari livelli. A volte ho grandi difficoltà nel camminare e non sempre riesco a usare le mie corde vocali per cantare come vorrei”.

Sindrome della persona rigida: cos’è la malattia di Celine Dion

La sindrome della persona rigida (SPS, Stiff-person syndrome) è una malattia rara di tipo neurologico, che presenta caratteristiche tipiche di una malattia autoimmune. Gli effetti che la caratterizzano sono rigidità muscolare nel tronco e negli arti. A ciò si aggiunge un incremento nella generale sensibilità a stimoli come il tatto, il rumore e il disagio emotivo. Tutto ciò può scatenare spasmi muscolari.

Come detto, la strada è ancora lunga e Celine Dion sta provando di tutto per poter combattere ad armi quasi pari la sua malattia. Ciò che conta, ora, è raggiungere uno standard accettabile per la sua vita quotidiana, al di là di quanto possa accadere o meno sul palco.

“Mi alleno tutti i giorni con un terapista, così da riguadagnare forza e potermi nuovamente esibire. Devo ammettere, però, che si tratta di una lotta continua. Cantare è ciò che ho fatto per tutta la vita. Non essere in grado di farlo è per me inimmaginabile. Ho sempre dato il 100% ma ora mi è impossibile”.