Elisabetta Gregoraci, il costume bianco con cut out è superlativo

Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci non ha mai nascosto la sua passione per il mare, e da buona calabrese ama concedersi lunghe giornate in spiaggia quando il lavoro glielo permette. A catturare l’attenzione dei fan, tuttavia, sono spesso gli splendidi costumi indossati dalla showgirl: l’ultimo, da lei sfoggiato in barca a Capri, è a dir poco superlativo.

Elisabetta Gregoraci in costume bianco

Orfana di Battiti Live e in attesa dell’inizio della sua nuova avventura in Rai, Elisabetta Gregoraci si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza. Tra giochi in spiaggia con il figlio Nathan Falco e giri in barca, la showgirl appare in splendida forma, come dimostrano i numerosi scatti da lei pubblicati sui social. Il più recente, in particolare, testimonia non solo l’innegabile bellezza della presentatrice, ma anche il suo impeccabile stile: Eli, infatti, sfoggia un costume destinato a fare tendenza.

Si tratta di un modello intero di colore bianco, caratterizzato da doppio cut-out sull’addome: una scelta perfetta per evidenziare il ventre tonico e scolpito. Per completare il suo look da spiaggia, Elisabetta ha scelto pareo coordinato, occhiali da sole scuri e orecchini a triangolo. Il risultato? Impeccabile, come sostengono i numerosi commenti dei fan al carousel. “La bellezza di questi scatti. Sei sempre la migliore” le scrive una follower, “non spegnere mai quel sorriso che emana sole e gioia” le chiede un altro utente. E lei, da sempre molto affezionata ai suoi ammiratori, risponde commossa.

Elisabetta Gregoraci, la regina dei bikini

Elisabetta Gregoraci non ha mai nascosto il suo amore per i bikini: nel corso degli anni ne ha sfoggiati di bellissimi, ispirando con i suoi look moltissime follower. La conduttrice adora giocare con colori accesi e stampe: tra le sue preferite c’è ad esempio quella animalier, ma non mancano quelle floreali o astratte. In quanto ai modelli, invece, si va dai classici triangoli ai monospalla, lasciando spazio anche a fasce senza spalline o scollature asimmetriche. Insomma, c’è n’è davvero per tutti i gusti.

Proprio della sua passione per i costumi da bagno, Eli ha parlato in passato in un’intervista a Gente: “Io adoro il modello a triangolo, che esalta la mia seconda piena di seno, dico sì alla mutandina brasiliana, che segue bene il profilo delle curve, ma non è volgare. E se devo scegliere una fattura che mi riporta indietro con la memoria e accarezza i miei ricordi di ragazzina, scelgo le creazioni crochet, ossia all’uncinetto”.

I segreti di bellezza della showgirl

Elisabetta Gregoraci oggi ha 44 anni e una gravidanza alle spalle, ma il suo fisico non sembra risentire dello scorrere dello tempo. Il merito? Come lei stessa ha spiegato in più occasioni è dello sport, che ha praticato sin da piccola. Non nega, tuttavia, di aver ricevuto anche qualche dono da Madre Natura, come il metabolismo veloce.

“Ringrazio Madre Natura, mio padre Mario che sin da piccola mi ha fatto fare karate, disciplina molto formativa della quale oggi sono cintura nera e insegnante, e il metabolismo veloce. Mangio parecchio, sono una golosona, ma brucio in fretta. Appena posso mi alleno, corro e faccio esercizi in palestra, cercando di non lavorare troppo sugli addominali, altrimenti i miei esplodono” ha spiegato. E, a giudicare dagli scatti, non la su può certo contraddire.