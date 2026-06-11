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Grande paura per Pier Silvio Berlusconi, coinvolto in un incidente stradale mentre rientrava a casa dal lavoro. Mentre si trovava alla guida della propria auto, l’ad Mediaset è stato colpito da un veicolo che procedeva contro mano. L’urto è stato intenso ma, per fortuna, non vi è stata alcuna conseguenza. Berlusconi torna dai propri cari con qualche lieve ferita e un grande spavento, condiviso dalla compagna Silvia Toffanin che, ancora una volta, ha scelto di mantenere assoluto riserbo.

Pier Silvio Berlusconi vittima di un incidente stradale

Attorno alle ore 21:30 di mercoledì 10 giugno, Pier Silvio Berlusconi si trovava imbottigliato nel traffico della provinciale che collega l’hinterland milanese ad Arcore. Lasciati gli studi di Cologno Monzese dopo una giornata di lavoro, il patron Mediaset rientrava a casa nella villa di famiglia. Fino a quando un’auto proveniente dalla corsia opposta, perdendo il controllo ad alta velocità, ha invaso l’altra carreggiata scontrandosi in pieno con la vettura di Berlusconi. L’impatto è stato intenso e ha comportato l’apertura di tutti gli airbag e la distruzione della parte frontale dei veicoli.

Fortunatamente, riporta l’agenzia di stampa ANSA, Pier Silvio Berlusconi è uscito dal sinistro quasi indenne. A proteggerlo la cintura di sicurezza e gli avanzati sistemi di sicurezza del veicolo di cui si trovava alla guida. L’imprenditore ha riportato solo qualche lieve ferita e, dopo essere stato sottoposto ai necessari controlli da parte degli operatori sanitari, ha fatto ritorno a casa.

Solo un grande spavento, che non distoglierà Berlusconi dai propri impegni. Il patron Mediaset, seppur lievemente ammaccato, sarà presente nella serata di giovedì 11 giugno all’evento che celebra il terzo anniversario della morte del padre Silvio. L’evento dal titolo Mediaset siamo Noi, proprio nel campus di Cologno Monzese, avrà come ospiti tutti i collaboratori dell’emittente, mentre l’intrattenimento musicale sarà affidato ai Pooh.

Silvia Toffanin resta, come sempre, in silenzio

Pier Silvio Berlusconi non ha rilasciato alcuna dichiarazione riguardo la brutta esperienza vissuta, né alcun commento è arrivato da parte della compagna. Ancora una volta, Silvia Toffanin ha scelto di mantenere riserbo assoluto sulla propria vita privata. E mentre altri non avrebbero rinunciato ad aggiornare i propri fan con una storia su Instagram o un post su Facebook, la conduttrice ha preferito che le uniche notizie da diffondersi restassero quelle essenziali, quelle contenute nelle note delle agenzie di stampa e nei comunicati ufficiali.

Silvia e Pier Silvio sono una delle coppie più famose d’Italia e, allo stesso tempo, una delle più silenziose. Assieme da 25 anni, solidi e sereni, non hanno mai raccontato pubblicamente del loro amore, di cui sono frutto i figli Lorenzo e Sofia, di 15 e 11 anni. L’unica “dichiarazione”, è stata quella di Pier Silvio che, brindando con gli amici nel giorno del proprio compleanno, si è detto “fortunato perché ho una famiglia meravigliosa, in salute, che mi vuole tanto bene. E questa è la cosa più importante”.

Volersi bene e starsi vicini, questa è davvero la cosa più importante e, per farlo, non c’è bisogno di alcun post social, di nessuna dichiarazione ai microfoni. Non c’è bisogno neppure di una firma in comune. Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin sono infatti felicemente non sposati da ormai un quarto di secolo.