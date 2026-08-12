Getty Images Lucy Davis

Chi è cresciuto guardando la versione originale inglese di The Office, ricorda sicuramente il suo volto: quello di Dawn Tinsley, la receptionist dallo sguardo dolce e dall’ironia sottile, protagonista di una delle storie d’amore più delicate mai raccontate in una sitcom. A vestire i panni di uno dei personaggi più belli è stata Lucy Davis, attrice che intere generazioni hanno poi ritrovato in panni diversissimi, dalla magica Hilda Spellman di Sabrina alle grandi produzioni di Hollywood. Nel 2026, in un post sui social, ha rivelato di avere un cancro incurabile.

Lucy Davis, l’annuncio della malattia e l’appello alla prevenzione

“Volevo condividere con tutti voi qualcosa che ho tenuto per me per un po’, ma che per vari motivi vorrei condividere ora. Un anno e mezzo fa mi è stato diagnosticato un cancro al seno al quarto stadio, con metastasi alle ossa. Nello specifico, alla colonna vertebrale, all’anca destra e alle costole. Il cancro è incurabile ed è troppo tardi per la chemioterapia”.

Nel suo messaggio, che ha ricevuto il sostegno dei suoi colleghi, tra cui Ricky Gervais, il creatore della serie The Office, ha voluto soffermarsi su un dettaglio che considera un monito per tutti. Il primo segnale della malattia, ha raccontato, non era affatto qualcosa di evidente, bensì una piccolissima anomalia, un punto più duro del normale, tanto insignificante in apparenza da averla quasi convinta a non sottoporsi ad accertamenti. Proprio da questa esperienza è nato il suo appello più accorato: quello a non trascurare mai nulla e a farsi controllare al minimo dubbio, perché anche il segnale più impercettibile può nascondere qualcosa di importante.

“Ad oggi, sto cercando di vivere quel che resta della mia vita nel modo più piacevole possibile. Mi piace sempre trovare degli insegnamenti in ogni evento negativo. E il cancro non mi ha delusa sotto questo aspetto; ho imparato molto da questa esperienza e ne sono grata. Non ho paura di quello che succederà. Sono in pace con me stessa. Rivredrò la mia Gracie (la sua cagnolina, ndr) prima del previsto e, per me, lasciare il mio corpo fisico significa semplicemente tornare a casa. Tutto il dolore è per la mia famiglia; è molto più difficile per loro che per me”.

Chi è Lucy Davis: in quali film e serie l’abbiamo vista

Nata a Birmingham nel 1973, Lucy Davis è figlia del comico britannico Jasper Carrott. La sua consacrazione è arrivata all’inizio degli anni Duemila con il ruolo della receptionist Dawn Tinsley nella versione originale inglese di The Office, il rivoluzionario mockumentary. Nella serie il suo personaggio era anche l’interesse amoroso di Tim Canterbury, interpretato da Martin Freeman.

Il suo percorso, negli anni, l’ha portata a muoversi tra generi lontanissimi tra loro. C’è stata la parentesi horror-demenziale di Shaun of the Dead, ma anche il salto nel cinema dei supereroi, quando ha prestato il volto a Etta Candy in Wonder Woman, uscito nel 2017 e rivelatosi un enorme successo al botteghino. A farla conoscere alle generazioni più giovani, invece, ci ha pensato Hilda Spellman, uno dei personaggi de Le terrificanti avventure di Sabrina, produzione firmata Netflix.