Diletta Leotta con il bikini zebrato: a tre mesi dal parto è stupenda

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Bikini vip d’estate, dal minimal al maximal: i più belli da copiare

Non sono trascorsi nemmeno tre mesi dalla nascita del suo secondo figlio, ma Diletta Leotta è già tornata in forma smagliante. E così conduttrice sportiva sfoggia su Instagram un bikini mozzafiato, conquistando ancora una volta il favore dei follower con una serie di scatti che raccontano la sua estate da mamma bis.

Diletta Leotta in bikini è stupenda

Lo scorso 8 maggio, Diletta Leotta è diventata mamma per la seconda volta. La conduttrice ha dato alla luce Leonardo, il suo secondogenito dopo Aria Rose. Entrambi sono nati dall’amore per Loris Karius, calciatore e marito di Diletta.

L’ultimo periodo è stato particolarmente impegnativo per la Leotta che è volata negli Stati Uniti per seguire i Mondiali di Calcio 2026, terminati lo scorso 18 luglio. Archiviati gli impegni, la conduttrice è tornata sulla sua villa sul lago per concedersi un po’ di sano riposo.

Negli scatti postati su Instagram la vediamo sorridente e bellissima. Nella prima foto Diletta stringe fra le braccia entrambi i figli: il piccolo Leonardo e Aria con il lago sullo sfondo. In un’altra foto la vediamo con un bikini zebrato mentre prende il sole in giardino. Poi ancora in alcuni momenti privati con le amiche e con la famiglia.

Nelle foto è impossibile non notare la bellezza di Diletta, tornata in perfetta forma a pochi mesi dal parto. “Sei stupenda”, “Semplicemente meravigliosa, come donna e mamma”, “Sei perfetta”, sono alcuni dei commenti apparsi sotto il post.

L’estate di Diletta Leotta da mamma bis

Dopo il parto, la presentatrice ha deciso di affittare una mega villa sul lago di Garda in cui trascorrere l’estate con tutta la famiglia. Posizionata sulla sponda bresciana del lago, per la precisione a Salò, la magione è un concentrato di lusso e design.

Si tratta di una proprietà da 550 metri quadri con ben 7mila metri quadri di spazi esterni con un giardino e una infinity pool in cui nuotare. Affacciata sul lago, la villa ha ben sette camere, così da consentire a Diletta Leotta e Loris Karius di ospitare amici e parenti. Proprio qualche mese fa, all’inizio dell’estate, a soggiornare nella magione da 5 milioni e mezzo di euro era stata Elodie in coppia con Franceska.

La cantante romana, grande amica di Diletta Leotta, aveva trascorso qualche giorno con tutta la famiglia, coccolando il piccolo Leonardo e giocando con Aria che la considera una zia.

A raccontarlo qualche tempo fa era stata proprio Diletta che aveva parlato del rapporto speciale creato con Elodie e diventato sempre più importante, tanto da renderle due sorelle. “La solidarietà femminile è preziosa se la trovi – aveva detto -. A me è successo con Elodie, che è come una sorella per me. Ci siamo trasferite a Milano nello stesso periodo e sostenute molto a vicenda. Mi è stata vicina durante la gravidanza. E con Aria adesso è una zia dolcissima”.