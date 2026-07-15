Elodie e Franceska sempre più innamorate e arriva il commento di Arisa

Elodie e Franceska sono sempre più innamorate e su Instagram arriva anche il commento di Arisa

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Elodie e Franceska

Elodie si gode il successo, ma soprattutto l’amore, quello per Franceska Nuredini, che cresce ogni giorno di più. La cantante e la ballerina sono innamoratissime e sui social raccontano spesso i loro sentimenti e il legame che le unisce. Sono tanti a fare il tifo per la coppia, non solo i fan, ma anche personaggi famosi come Arisa che ha commentato l’ultimo post dell’artista.

Elodie e Franceska innamorate: il commento di Arisa su Instagram

“Pienaaa”, ha scritto Elodie in uno dei suoi ultimi post pubblicati su Instagram. Un carosello di foto in cui, ovviamente, appare anche Franceska, ormai da quasi un anno al suo fianco. Nelle immagini le due scherzano, si divertono e si scambiano tenerezze, fra baci e carezze.

Foto che raccontano un amore e che sono state commentate da tantissime persone. Fra loro spicca Arisa, collega di Elodie. “Bellissime!”, ha scritto l’artista, aggiungendo un cuore rosso al suo commento. Anche Franceska ha voluto fare una dedica romantica alla sua compagna. “This is love”, ha commentato, ossia: “Questo è amore”. Un modo – l’ennesimo – per consolidare il sentimento che prova per Elodie e gridarlo al mondo.

Le due d’altronde sono felici insieme e si vede. La loro estate è già iniziata alla grande, fra viaggi, scatti romantici e dichiarazioni. Prima si sono concesse una vacanza in Giappone, documentata su Instagram con foto di serate a base di sushi, visite nei templi e baci appassionati. In seguito le due sono tornate in Italia e sono state ospiti di Diletta Leotta, approdata sul lago di Garda dove ha affittato una villa lussuosa insieme a tutta la famiglia. Elodie e Diletta, come ben sappiamo, sono molto amiche e la giornalista e conduttrice è stata fra le prime a conoscere Franceska.

Dopo aver lasciato il lago, le due si sono trasferite nel Cilento, in un romantico e lussuoso castello, reduci da un emozionante Pride di Milano.

Il tour di Elodie con Franceska è già un successo

Nel frattempo Elodie è alle prese con la preparazione del suo tour. Un’avventura che vivrà proprio insieme a Franceska. La ballerina infatti salirà sul palco accanto alla cantante per realizzare le coreografie delle sue canzoni.

Dopo un anno di stop, in cui aveva scelto di concedersi una pausa dalla musica, Elodie dunque tornerà a cantare nel 2027. Sarà la protagonista indiscussa dell‘Elodie Show 2027 che farà tappa nei principali palasport italiani.

Il tour dei Elodie inizierà sabato 24 aprile 2027 e partirà da Ancona, per la precisione dal Palaprometeo. Sarà poi a Roma giovedì 29 aprile 2027 al Palazzo dello Sport, per proseguire poi con ben due date a Napoli al Teatro Palapartenope martedì 4 maggio 2027 e mercoledì 5 maggio 2027.

Il tour dell’artista romana proseguirà a Bari nel Palaflorio sabato sabato 8 maggio 2027 e domenica 9 maggio 2027. Elodie sbarcherà poi all’Unipol Forum di Milano giovedì 13 maggio 2027 e a Firenze, al Mandela Forum, martedì 18 maggio. Il tour terminerà sabato 22 maggio 2027 con un concerto all’Unipol Arena di Bologna.