Elodie, la prima foto ufficiale di coppia con Franceska e il look total black abbinato

Elodie e Franceska Nuredini sono finalmente uscite allo scoperto: la prima foto di coppia è arrivata, rigorosamente insieme al primo outfit matchy matchy

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Elodie e Franceska

Mentre tutto il globo parlava di loro sono volate in Thailandia, senza confermare né smentire assolutamente nulla: dalla fine del 2025 Elodie e Franceska Nuredini — componente del corpo di ballo dell’ex allieva di Amici di Maria De Filippi — governano e direzionano il mondo del Gossip ma, se fino ad ora la loro presunta relazione era sempre rimasta sospesa tra fantasia e realtà, ecco arrivare la conferma che si attendeva.

Nonostante non si possa negare come la cantante sia divenuta improvvisamente molto più riservata riguardo la propria vita, negli ultimi mesi gli scatti social in cui la ballerina compare non sono stati affatto rari: è l’ultimo, però, a togliere ogni dubbio circa la natura del legame tra le due. Ebbene sì, la prima foto di coppia è stata servita, e persino il primo look matchy matchy.

Elodie e Franceska Nuredini, la prima foto di coppia ufficiale: è amore

Le voci sull’ipotetica relazione tra Elodie e Franceska Nuredini hanno iniziato ad invadere il web a cavallo tra la fine dello scorso anno e quello nuovo, in concomitanza con la presunta rottura con Andrea Iannone: già visibilmente complici sul palco, le due avevano iniziato a comparire con sempre maggior frequenza sui rispettivi social, fino al viaggio in Thailandia con il corpo di ballo, a fine tour.

Fra tramonti mozzafiato, escursioni, buon cibo, bikini e totale spensieratezza, a detta di molti sarebbe avvenuta lì la vera svolta. Nonostante i video e le foto rubate del loro famoso bacio in pubblico, appena qualche settimana fa, siano andati virali praticamente ovunque, le dirette interessate non si erano mai preoccupate di definire la natura del loro legame. Almeno sino ad ora.

All’interno dell’ultimo carosello pubblicato su Instagram dall’artista, uno che riassume con una certa precisione il weekend appena conclusosi, tra amici, natura e relax, non può che saltare all’occhio la foto che ritrae le due ragazze nude e abbracciate in piscina.

IPA

Parliamo di uno scatto che trasuda una certa intimità, non si può negare, e che conferma di certo quella ingombrante complicità che non è mai riuscita a sfuggire allo sguardo altrui, superando il silenzio.

Elodie e Franceska, una sintonia che passa anche attraverso lo stile: il look total black abbinato

Nella sequenza di fotografie in questione a non passare inosservato è stato anche il primo look di coppia di Elodie e Franceska o, quantomeno, il primo che noi possiamo effettivamente vedere.

Scorrendo verso sinistra il sedicesimo scatto ritrae le due innamorate in tenuta da sera, precisamente agghindate a festa in due total black da manuale: se la cantante di Mi Ami Mi Odi sceglie un semplicissimo mini dress nero senza maniche, dalla silhouette appena arricciata, abbinato a collant leggeri e slingback, rischiarato soltanto da uno spesso girocollo d’argento e da una borsetta metallizzata, la ballerina preferisce un tubino midi.

Parliamo di un modello spiccatamente sensuale, contrassegnato da drappeggi da cima a fondo, dotato di spalline sottili e scollatura morbida e profonda. Dei sandali in pelle verniciata con tacco a spillo, sempre neri, chiudono in bellezza. Una sintonia, la loro, che passa di certo anche attraverso lo stile.