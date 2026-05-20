Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 21 maggio 2026: Delia vuole fare la modella

Ufficio stampa Rai Delia, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 173. Ecco le anticipazioni di giovedì 21 maggio.

Nella puntata precedente del 20 maggio 2026

Mercoledì 20 maggio abbiamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così. Irene e Johnny cercano di convincere Cesare a sedersi di nuovo al tavolo con Mancino per smascherarlo. Mirella è preoccupata per l’atteggiamento ambiguo di Luigi, mentre Mimmo cerca di proteggerla e di capire le vere intenzioni dell’uomo. Intanto le condizioni di Rosa si aggravano: Enrico, per salvare la gamba ferita dall’infezione, mette la Camilli davanti a una scelta drastica. Solo la magia del Giro d’Italia porta un po’ di leggerezza tra le Veneri.

Anticipazioni della puntata del 21 maggio 2026

Delia si propone come modella della “nuova divisa” delle Veneri che omaggerà il Giro d’Italia. Mirella non sembra voler costruire una famiglia con Luigi, mentre Mimmo indaga sul passato dell’uomo. Rosa e Marcello si salutano prima dell’intervento con una promessa d’amore. Cesare accetta di farsi aiutare e prepara con Irene e Johnny il piano per smascherare Mancino.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dal 18 al 22 maggio.