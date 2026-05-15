Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni della settimana dal 18 al 22 maggio 2026

Ufficio stampa Rai Rosa de "Il paradiso delle signore"

Settimana ricca di novità per Il paradiso delle signore, la soap opera in onda su Rai 1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16:10. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Milano tra gli Anni ’50 e ‘60, nelle puntate dal 18 al 22 maggio. Iniziata nel dicembre 2015, la soap è ormai arrivata alla ottava stagione. Scopri le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

La settimana precedente si è aperta con lo strappo di Irene nel giorno delle nozze: al momento decisivo ha abbandonato Cesare e, travolta dai sentimenti per Johnny, ha pianificato la partenza con lui. Il dolore ha spinto Cesare su una china pericolosa, fino a scomparire, gettando Rebecca nell’angoscia. Nel frattempo Matteo ha liberato Odile e la ragazza ha reagito respingendo i capi di Greta, cosa che ha allarmato Umberto sul piano economico del Paradiso.

In negozio, l’iniziativa legata al Giro d’Italia lanciata da Roberto si è rivelata un successo e ha coinvolto le Veneri: Rosa ha dato una mano come Venere pro tempore. Sul piano personale, Tancredi ha proposto a Rosa un impegno che potrebbe portarla lontano, mentre Marcello vive tensioni legate a un oggetto simbolico che sembra presagire tempi difficili. Mirella ha subito un forte stato d’ansia per l’uomo misterioso vicino a Michelino, riaprendo vecchie ferite.

Nel corso della settimana dall’11 al 15 maggio sono proseguite le tensioni: Odile ha ritrovato motivazione grazie al supporto di Matteo e di Botteri, mentre la gestione quotidiana del Paradiso ha richiesto sforzi extra a Landi e a Concetta. Tra gelosie e incomprensioni, anche Ciro ha mostrato reazioni esagerate verso un nuovo cliente interessato a Concetta, e le preoccupazioni per la sorte di Rosa hanno spinto Adelaide a intervenire per aiutare Marcello.

Anticipazioni della settimana dal 18 al 22 maggio

Lunedì 18 maggio 2026

Irene confida a Delia le sue paure per Cesare; Johnny cerca di aiutarla come può, ma su di lui pesa il ricatto di zia Sandra. Mirella confessa a Mimmo che ha molti dubbi sul fatto che Luigi sia cambiato e sull’eventualità di costruire con lui una famiglia. Odile riceve l’inaspettato riscontro dopo il lancio della collezione Flower Power e ringrazia chi l’ha supportata. Grazie all’intervento di Adelaide, Rosa e Marcello si possono riabbracciare.

Martedì 19 maggio 2026

Mirella continua ad avere dubbi sull’affidabilità di Luigi e si sfoga con Mimmo. Si scopre che Cesare è ricattato da Renato Mancino al quale dovrà cedere alcune proprietà se non salderà i suoi debiti di gioco. Al Paradiso sono tutti sollevati per il ritorno di Rosa e Marcello si presenta a Villa Guarnieri per ringraziare di persona Adelaide.

Mercoledì 20 maggio 2026

Irene e Johnny cercano di convincere Cesare a sedersi di nuovo al tavolo con Mancino per smascherarlo. Mirella è preoccupata per l’atteggiamento ambiguo di Luigi, mentre Mimmo cerca di proteggerla e di capire le vere intenzioni dell’uomo. Intanto le condizioni di Rosa si aggravano: Enrico, per salvare la gamba ferita dall’infezione, mette la Camilli davanti a una scelta drastica. Solo la magia del Giro d’Italia porta un po’ di leggerezza tra le Veneri.

Giovedì 21 maggio 2026

Delia si propone come modella della “nuova divisa” delle Veneri che omaggerà il Giro d’Italia. Mirella non sembra voler costruire una famiglia con Luigi, mentre Mimmo indaga sul passato dell’uomo. Rosa e Marcello si salutano prima dell’intervento con una promessa d’amore. Cesare accetta di farsi aiutare e prepara con Irene e Johnny il piano per smascherare Mancino.

Venerdì 22 maggio 2026

Le Veneri assieme ai clienti festeggiano la vittoria di Felice Gimondi al Giro d’Italia. Mirella prende una decisione definitiva su Luigi, anche grazie al costante e affettuoso supporto di Mimmo. Odile compie un gesto nei confronti di Matteo che lascia presagire a un nuovo inizio. Rosa è fuori pericolo e Adelaide, a sorpresa, si presenta da lei in ospedale per accertarsene di persona. Cesare e Rebecca ringraziano chi li ha tirati fuori dai guai, mentre zia Sandra si riconcilia con Irene e Johnny che possono riprendere il loro viaggio. Il Paradiso saluta chi parte e celebra ciò che resta.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

• Ricatto e debiti: la storyline centrale ruota sul ricatto a Cesare da parte di Renato Mancino e sulle conseguenze dei debiti di gioco, con Irene e Johnny impegnati a trovare una soluzione.

• Fiducia incrinata: la possibile convivenza e il futuro familiare vengono messi in discussione da Mirella a causa dei dubbi sull’affidabilità di Luigi, con Mimmo pronto a proteggerla e a indagare sul passato dell’uomo.

• Crisi e intervento: la salute di Rosa resta un punto cruciale della settimana: il peggioramento della gamba e la decisione medica che ne consegue accentuano la tensione emotiva tra lei e Marcello.

• Rinascite professionali: Odile registra una risposta positiva alla sua collezione Flower Power e, sostenuta da Matteo, apre la strada a un possibile nuovo inizio lavorativo.

• Atmosfera e festa: il Giro d’Italia funge da cornice lieta in alcuni momenti, con le Veneri coinvolte in iniziative e celebrazioni che alleggeriscono le trame più drammatiche.