Gracia de Torres, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi aspetta il primo figlio

editato in: da

I pancioni Vip del 2021

È un momento davvero magico per Gracia de Torres: l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi diventerà presto mamma. La conduttrice ha annunciato la sua prima gravidanza su Instagram, mostrando il pancino sui social.

Gracia nel 2018 era convolata a nozze col suo fidanzato storico, l’italiano Daniele Sandri, giocatore di basket professionista, con una cerimonia da favola in Andalusia, sua terra d’origine. Oggi la coppia sta finalmente coronando il sogno di diventare genitori, anche se il loro desiderio non è stato semplice da realizzare.

L’ex naufraga infatti, mostrando il pancino appena accennato, ha spiegato di aver affrontato un percorso lungo e doloroso prima di vedere il test di gravidanza positivo:

Non sono mai stata così felice dei miei cambiamenti. Ho iniziato quest’anno con il proposito di rimettermi in forma, già che tra quarantena e cure ormonali mi ero gonfiata abbastanza… Il mio umore non era dei migliori, tanto da ricevere commenti come ‘Sei incinta?’ quasi ogni giorno. Dopo 3 mesi di allenamento è capitata una delle cose più belle che mi sia mai successa, ma più che altro perché era da molti anni che lo cercavamo senza successo.

La bella conduttrice ha aperto il suo cuore sui social, raccontando parte della sua esperienza e condividendo con i suoi follower tutta la sua felicità, ma anche i sentimenti contrastanti che hanno accompagnato lei e il marito in questo percorso:

Vorrei semplicemente dire che ci sono stati 3 lunghi anni molto difficili per noi, con molti dubbi e a volte qualche pianto, ma sopratutto una grande Unione e coraggio. E oggi posso dire: a volte quando desideri qualcosa così tanto, i miracoli si realizzano. Per cui amici miei alla domanda di ieri, volevo dirvi a tutti che siamo incinti . Che ogni giorno vorrei piangere e sorridere allo stesso tempo. E dirvi che sono la persona più felice al mondo.

Gli scatti hanno fatto incetta di like e congratulazioni da parte dei fan e di colleghi e amici più cari. Adesso per Gracia si è avverato il miracolo più grande: insieme a Daniele non riesce a trattenere l’emozione ed entrambi non vedono l’ora di abbracciare il loro bebè.