Fonte: IPA Maitè Yanes all'Isola dei Famosi

Non c’è pace all’Isola dei Famosi. La nuova stagione condotta da Vladimir Luxuria è già stata funestata da una squalifica pesantissima e da diversi ritiri, alcuni improvvisi e altri annunciati. I naufraghi stanno cercando di fare gruppo, al netto delle alzate di testa di alcuni dissidenti come Pietro Fanelli e Daniele Radini Tedeschi, mentre il leader Samuel Peron sta cercando di affermarsi ma ha avuto l’ingrato compito di leggere le poche righe dello Spirito che si è espresso con un provvedimento nei confronti di Pietro Fanelli. Intanto, il televoto è stato annullato e tutto dipende dalla puntata in onda stasera.

Sondaggi Isola dei Famosi, chi esce

I sondaggi dell’Isola dei Famosi non sono che una proiezione delle votazioni degli utenti chiamati a rispondere a una precisa domanda. Chi vuoi salvare? Dai risultati di ForumFree, Maitè Yanes dovrebbe essere la concorrente a rischio eliminazione di quest’unica puntata della settimana, dato che il reality torna in onda il 29 aprile. La sua percentuale si aggira intorno al 12,08%, mentre Khady la precede con il 25,08% e quindi potrebbe pensare di salvarsi. La naufraga ha anche ammesso di aver violato il regolamento, consumando un parte del cibo che era destinato alla troupe.

Appena sopra troviamo invece Artur Dainese con il 29% abbondante e in prima posizione, con oltre il 33%, si stabilisce Alvina che è anche una delle grandi rivelazioni di quest’edizione. Sorellastra di Costantino Della Gherardesca, che non ha mai nominato, e di nobili origini, si sta dando da fare per la sopravvivenza del gruppo e si sta godendo anche una bella vacanza in Honduras, sebbene le manchino le comodità della sua Milano.

I sondaggi non sono comunque certi e danno unicamente un’indicazione di massima sul nome dell’eliminato. Prediamo il caso di Luce Caponegro: il naufrago a tornare in Italia, in quell’occasione, avrebbe dovuto essere Peppe Di Napoli. Invece, a sorpresa, a lasciare il gioco è stata l’ex pornostar che aveva inoltre dichiarato di aver partecipato per una questione economica. Ora il gioco è più aperto che mai, soprattutto dopo i due nuovi ingressi di Rosanna Lodi e Sonny Olumati che attendono di integrarsi all’interno di un gruppo già consolidato.

Quando va in onda Isola dei Famosi

La nuova puntata di Isola dei Famosi, con la conduzione di Vladimir Luxuria, gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese, e l’inviata speciale Elenoire Casalegno va in onda dalle 21,30 su Canale5 e dopo il consueto appuntamento con Striscia La Notizia. La puntata è inoltre visibile su Mediaset Infinity in contemporanea, con la puntata che rimane disponibile per la fruizione anche nei giorni successivi alla messa in onda.

Il reality vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti. La prossima puntata di Isola dei Famosi salta invece un turno perché non viene trasmessa il 25 aprile, prendendosi quindi la festività, a differenza delle altre edizioni in cui invece non si badava ai giorni di festa e si trasmetteva ugualmente. Quest’edizione, così nuova rispetto alla precedenti, dovrebbe concludersi tra la fine di maggio e l’inizio di giugno.