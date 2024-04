Fonte: IPA Khady Gueye all'Isola dei Famosi

Il gioco è entrato nel vivo. Isola dei Famosi torna con il terzo appuntamento di questa stagione così rinnovata e accattivante che riesce davvero difficile non seguire le vicende che interessano i naufraghi. Di certo, non ci sono state ancora eliminazioni ed è arrivato il momento per il primo addio stabilito dal televoto. I nominati sono quattro e secondo i sondaggi che rivelano in anticipo quale potrebbe essere il nome del concorrente chiamato a lasciare per sempre la Palapa. Quest’anno, poi, non sono previsti paracadute: il verdetto del televoto è definitivo.

Isola dei Famosi, cosa dicono i sondaggi del 15 aprile

Stiamo parlando del primo eliminato della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. La stagione condotta da Vladimir Luxuria è infatti iniziata con due ritiri che hanno determinato lo slittamento del televoto alla seconda settimana di gioco: dopo l’addio di Tonia Romano e di Francesca Bergesio, la Miss Italia in carica che ha lasciato a seguito di un infortunio al ginocchio, il pubblico è chiamato a scegliere tra quattro nominati fortissimi: Samuel Peron, Luce Caponegro, Peppe Di Napoli e Khady Gueye.

Per la splendida venere nera la strada sembra in discesa: secondo ForumFree risulta infatti essere la preferita tra i votanti con il 36% dei consensi, mentre potrebbe essere una serata tranquilla anche per Luce Caponegro, che si prende il 29% delle preferenze davanti a Samuel Peron, fermo al 22% nonostante le discussioni con gli altri naufraghi che hanno deciso di spedirlo subito al televoto. Le prime proiezioni sembrano quindi sfavorire Peppe Di Napoli, che rischia seriamente l’eliminazione dalla gara.

Chi rientra in gioco

Il gruppo dei naufraghi, sbarcati l’8 aprile in Honduras, appare tutt’altro che compatto. L’arrivo di Francesco Benigno ha di fatto sconvolto i labili equilibri che si erano stabiliti tra i concorrenti. E tutto è stato rapidamente rimesso in gioco. Dopotutto, il carattere dell’attore lo permette: mai scontato e sempre pronto a difendere il suo punto di vista, potrebbe diventare una vera e propria spina nel fianco per molti di loro, che ancora non hanno preso le misure con lo spirito dell’Isola.

Rientrano anche Greta Zuccarello e Aras Senol, che erano rimasti fuori dalla competizione a causa del Covid-19. La pandemia è finita da diverso tempo e pareva che l’infezione fosse un pericolo ormai lontano: l’Isola dei Famosi ci insegna però che niente deve essere dato per scontato. Lo sa bene Matilde Brandi, che sta vivendo una crisi molto profonda e che la sta portando a isolarsi dal resto del gruppo, mentre Peppe Di Napoli non fa che pensare a sua moglie. Cosa succederà?

La nuova puntata dell’Isola dei Famosi va in onda in prima serata il 15 aprile dopo il consueto appuntamento con Striscia La Notizia. La conduzione è di Vladimir Luxuria con Sonia Bruganelli e Dario Maltese in studio in veste di opinionisti. L’inviata di quest’edizione è invece Elenoire Casalegno, che ha preso il posto di Alvin. Il reality show è visibile anche su Mediaset Infinity e fruibile on demand nei giorni successivi alla messa in onda in diretta su Canale5.