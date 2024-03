Fonte: IPA Greta Zuccarello

Greta Zuccarello è una ballerina professionista già conosciuta in televisione per la sua partecipazione a Ciao Darwin e Tale e quale show. La sua carriera è iniziata molto presto, quand’era ancora una bambina, e nel 2024 passa per la partecipazione all’Isola dei Famosi che torna con un’edizione completamente nuova. Cambia anche la conduzione, che perde Ilary Blasi in favore di Vladimir Luxuria, mentre Sonia Bruganelli e Dario Maltese sono gli opinionisti. Eleonoire Casalegno è invece l’inviata al posto di Alvin, che era stato uno dei volti fissi delle ultime edizioni.

Chi è Greta Zuccarello

Ballerina professionista di grande talento, Greta Zuccarello ha lavorato in televisione dopo aver studiato alla San Francisco Ballet School. Lei stessa aveva raccontato dell’emozione che aveva provato a seguito della sua ammissione, parlando di un sogno che finalmente si era avverato. A 17 anni, invece, si è trasferita a New York: “A 17 anni ho preso il visto da studente, ho lavorato sodo per completare il mio percorso di formazione e, non appena diplomata, mi hanno presa. Essere principal dancer di una famosa compagnia newyorkese di danza mi sembrava una sorta di sogno irrealizzabile fino a qualche anno fa”.

Una volta tornata in Italia, a studi completati, avrebbe voluto lavorare in teatro ma le cose sono andate diversamente: “L’Italia potrebbe essere perfetta perché tutti i teatri che ci sono rappresentano dei veri e propri gioielli. Trasudano storie e volti, sono stati immaginati per davvero e non, come accade qui in America, tirati su ex novo”. Trova però la sua strada in televisione partecipando a Tale e quale show, con la conduzione di Carlo Conti, e Ciao Darwin, dove ha conosciuto Sonia Bruganelli che ritrova come opinionista all’Isola dei Famosi.

Chi è il suo fidanzato

Greta Zuccarello è presente su Instagram, dove ha un profilo che aggiorna con regolarità e che raccoglie alcuni dei momenti più importanti della sua carriera. Ama anche postare foto personali ma quasi mai insieme al suo fidanzato, il nuotatore Luca Dotto, che per anni è stato legato alla schermitrice campionessa olimpica Rossella Fiamingo.

Della sua grande passione per la danza, che ha trasformato in un lavoro con grande successo, ha sempre parlato moltissimo e con entusiasmo: “Sin da bambina – aveva raccontato – mi è sempre piaciuto muovermi, così ho iniziato con la ginnastica a livello agonistico dai 5 ai 10 anni. Però, quando mi sono avvicinata alla danza, non ho più smesso. Partecipando ai concorsi, ho vinto una borsa di studio per uno stage estivo all’Opus Ballet di Firenze dove sono poi rimasta dai 14 ai 17 anni per completare la mia formazione di classico e contemporaneo”.

Oggi vive tra l’Italia e New York e ha deciso che la sua carriera dovesse evolversi in un’altra direzione. Ha così deciso di partecipare alla nuova edizione di Isola dei Famosi dove condivide l’esperienza con altri naufraghi, scelti per la versione rinnovata del reality al via dall’8 aprile. Il suo nome è infatti comparso nella lista ufficiale dei concorrenti in partenza verso l’Honduras per un’avventura in grado di metterla a dura prova.