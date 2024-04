Chiara Ferragni, pioggia di insulti sui social: chiude (di nuovo) i commenti

Fonte: IPA Chiara Ferragni

Non c’è pace per Chiara Ferragni. Dopo un lungo periodo di silenzio sui social, l’imprenditrice è tornata a pubblicare sul suo profilo Instagram negli scorsi giorni. La reazione dei follower, tuttavia, non è stata quella sperata: gli insulti hanno superato di gran lunga i messaggi di incoraggiamento, e Chiara si è vista costretta (ancora una volta) a chiudere i commenti sotto i post.

Chiara Ferragni, pioggia di insulti sui social

Complice il brutto momento vissuto sia da un punto di vista professionale che sentimentale, Chiara Ferragni ha trascorso diverse settimane lontana dai social. Per il suo ritorno su Instagram, tuttavia, l’imprenditrice digitale ha puntato su una strategia ben precisa: niente scatti privati nel feed, ma solo post di carattere lavorativo per pubblicizzare le sue nuove collaborazioni.

Nello specifico, Chiara ha pubblicato una serie di immagini in cui sfoggia le creazioni della stilista albanese Nensi Dojaka, probabilmente un suo nuovo partner commerciale arrivato dopo la rescissione di numerosi contratti storici. Abiti dal tocco sensuale e ricercato, che qualcuno ha definito revenge dress, ipotizzando una vendetta dell’ influencer sull’ex compagno Fedez. Supposizioni del tutto errate poiché l’intenzione della Ferragni, spiegano i soliti ben informati, è quella di utilizzare i social prevalentemente per uno scopo lavorativo.

La strategia, ad ogni modo, non si è rivelata vincente: se qualcuno ha dimostrato di apprezzare i nuovi look di Chiara, la maggior parte degli utenti ha invece riservato all’imprenditrice parole tutt’altro che dolci. La risposta dell’entourage della Ferragni? Prima, ha cercato di cancellare i messaggi negativi sotto i post (una mossa che non è affatto piaciuta agli utenti); poi, si è visto costretto addirittura a chiudere i commenti. Un episodio per nulla incoraggiante per la Ferragni, il cui futuro lavorativo appare molto compromesso: gran parte dei brand di moda con cui collaborava da anni hanno infatti preferito defilarsi o stoppare le collaborazioni, nell’attesa che la bufera social contro l’ex signora Fedez si placasse. Ma quel momento, ad oggi, sembra ancora lontano.

Le strategie social di Fedez e Chiara

Per quanto Chiara Ferragni si limiti ad utilizzare i social per motivi prevalentemente lavorativi, la curiosità dei follower è probabilmente più proiettata sulle dinamiche della sua nuova vita da single: l’influencer ha infatti confermato la crisi con Fedez, spiegando tuttavia come la sua priorità in questo momento sia quella di proteggere la sua famiglia.

Fedez, al contrario, sembra vivere una seconda giovinezza. Dopo aver mostrato la sua nuova casa da single, si divide tra serate con gli amici, collezioni di carte Pokémon e viaggi al Coachella. Una quotidianità molto diversa da quella della sua ex moglie, che secondo qualcuno Federico non avrebbe ancora dimenticato: ne è convinto Fabrizio Corona, che ha ipotizzato un ricongiungimento tra i due.

“Se si rimetteranno insieme? Non ora, non nei prossimi sei mesi. Potrebbe succedere tra un anno. Se il sentimento era forte tra un anno tornano insieme, se entrambi riescono a trovare delle soddisfazioni lavorative. Lei deve recuperare i danni di immagine, e lui a trovare una strada sua che lo riporti ad essere felice con la moglie” ha fatto sapere l’ex re dei paparazzi. Avrà ragione anche stavolta?