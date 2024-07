Fonte: IPA Chiara Ferragni

L’ultimo post condiviso da Chiara Ferragni sul feed di Instagram risale a una settimana fa. Sono stati giorni di preoccupazione per Fedez, ricoverato in ospedale per un’emorragia interna. Il rapper è uscito dall’ospedale e si è ritagliato del tempo da trascorrere con i figli, Leone e Vittoria. Non sono mancati, nelle sue stories su Instagram, riferimenti all’ex moglie e alle condivisioni sui social. La Ferragni è ora tornata con un nuovo post, in cui ammette che nella vita si vince e si perde, e non manca la polemica.

Chiara Ferragni, il ritorno sui social

Il profilo social di Chiara Ferragni, dopo quanto accaduto con il Pandoro Gate, è altalenante. Se prima era terreno fertile per condividere scatti, video o sponsorizzazioni, oggi è quasi un diario in cui scrivere all’occorrenza, ma la rinascita è ancora lontana, perché quasi tutto finisce in polemica. A pochi giorni dal ricovero ospedaliero di Fedez, la Ferragni ha condiviso un nuovo post sul feed, in cui, parafrasando, c’è scritto che intende mollare e che è intenzionata ad andare avanti.

“‘Nella vita vincere o perdere accadranno entrambi. Ciò che non è mai accettabile è smettere’. Negli ultimi mesi ho pensato a questa frase ogni giorno: l’ho trovata nella dedica di un’amica, negli abbracci caldi della mia famiglia, nei sorrisi e nei pianti e in tutti gli strani giochi del destino. Sussurrata perfino dalla coppia che mangiava in barca al tramonto e che poi mi ha accolta per brindare alla vita, quella vita vera ed autentica, piena di colpi di scena. Ed è allora che mi ripeto la mia frase: ciò che non è mai accettabile è smettere“.

Le pause sui social, i silenzi sempre più frequenti, le polemiche: la nuova Chiara Ferragni

Il post è poetico, parla di rinascita, di rimettersi in carreggiata. Dallo scandalo di dicembre 2023, molto è cambiato nella vita dell’imprenditrice digitale e influencer. Non è più la Chiara Ferragni che conoscevamo, e spesso dà l’impressione di pubblicare in “punta di piedi”, testando le reazioni degli utenti. Come quando ha taggato un hotel in cui ha soggiornato, e la struttura si è ritrovata costretta a chiudere i commenti. Una situazione analoga è successa mesi fa.

Non mancano critiche, ferocissime, anche a un post del tutto innocente, a dire il vero. “Improvvisamente tutta questa vicinanza alle persone comuni”, o ancora: “Impossibile fare una critica sotto ad un post di Chiara Ferragni”, ha commentato un’utente, riferendosi ai commenti cancellati.

La presunta lite in ospedale

Come se non bastasse, nelle ultime ore è circolata un’indiscrezione: secondo la pagina Very Inutil People, Fedez e Chiara avrebbero litigato mentre lui si trovava in ospedale. Al momento, tuttavia, non si conoscono molti dettagli. Fedez avrebbe litigato con Chiara di fronte a numerosi testimoni. “Pare l’abbia accusata di non essere andata a trovarlo in ospedale”. Dopo quasi una settimana di silenzio, la Ferragni torna sui social ed è polemica: che la frase sia riferita anche un po’ al suo ex? Non è dato saperlo, ma quel che è certo è che una nuova strategia di comunicazione potrebbe rendersi necessaria.