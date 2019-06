Chi è Elena Monorchio, la compagna di Luca Barbareschi

editato in: da

Elena Monorchio è la donna che da ormai dieci anni è accanto a Luca Barbareschi. I due sono genitori di due bambini, Maddalena e Francesco Saverio.

Barbareschi, che ha avuto anche un fugace flirt con Naomi Campbell e un legame di 7 anni con l’attrice e figlia di Marina Ripa di Meana Lucrezia Lante della Rovere, ha altri tre figli – Beatrice, Eleonora e Angelica – nati dal matrimonio con Patrizia Fanchini.

Della vita personale di Elena Monorchio non si conosce molto. La donna è però apparsa più volte accanto al compagno sui red carpet di alcune delle più importanti rassegne cinematografiche.

Barbareschi ha parlato diverse volte del rapporto con la compagna, affermando di essere riuscito, proprio grazie al suo amore, a trovare un punto di svolta dopo una vita all’insegna degli eccessi. L’attore ha infatti sofferto per diverso tempo di depressione e degli effetti della dipendenza da cocaina.

I due si sono conosciuti per caso in piazza durante un’estate romana e da allora non si sono più lasciati. La Monorchio, molto riservata sulla sua storia d’amore con l’attore e regista 63enne, ha parlato solo una volta del loro rapporto nel 2015 nel salotto Rai de L’Arena di Massimo Giletti.

La donna ha definito l’attore “un bravo marito“, elogiandolo anche come genitore e affermando di essere lei quella più rigida con i loro due figli. Ha aggiunto, poi, che la decisione di metter su famiglia è arrivata dopo solo tre mesi dal primo incontro. Un colpo di fulmine in piena regola!

Non avrebbe potuto andare meglio visto che oggi Luca Barbareschi ed Elena Monorchio sono felicissimi con i loro bambini. Davvero un epilogo perfetto soprattutto per l’attore che, ospite di Caterina Balivo nel salotto di Vieni da Me, ha raccontato della sua infanzia difficile e si è commosso parlando della sua Elena, alla quale scrive una lettera ogni sera per non dimenticare mai l’importanza del loro legame.