Ascolti tv del 9 maggio, Amici sfida ancora Dalla strada al palco

Sabato 9 maggio è scontro tra Rai e Mediaset: "Amici" subisce ancora la concorrenza di "Dalla strada al palco special"

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Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi

Ogni sabato sera, si sa, la sfida degli ascolti si gioca sempre tra Rai e Mediaset: il 9 maggio su Canale5 è andata in onda la semifinale di Amici di Maria De Filippi, con ballerini e cantanti che hanno gareggiato per conquistare un posto in finale. Su Rai1 invece abbiamo visto la quinta puntata di Dalla strada al palco Special, che con le sue esibizioni ha regalato grandi emozioni.

Ma il palinsesto del sabato sera è sempre molto vario: su Rai2 l’appuntamento era con gli episodi di The Rookie, per tutti gli appassionati del genere. Su Rai3 invece andava in onda Sapiens, un solo pianeta – Turisti per caos, programma di approfondimento con Mario Tozzi. Rete4 proponeva il film Bomber con Bud Spencer e Jerry Calà, mentre su Italia1 era in programma la commedia per famiglie Kung Fu Panda 3. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti di sabato 9 maggio? Ecco tutti i dati.

Dalle 10 in poi tutti i dati degli ascolti tv del 9 maggio