Ascolti tv dell’11 luglio, la sfida è aperta tra Stefano De Martino e Gerry Scotti

Sabato 11 luglio una nuova sfida per gli ascolti tv: la gara come sempre è aperta per "Affari tuoi" e "La Ruota della Fortuna"

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IPA Gerry Scotti e Stefano De Martino

Mentre le partite della Coppa del Mondo 2026 continuano a rivoluzionare il palinsesto televisivo Rai (ancora per poco), nella serata di sabato 11 luglio si è consumato lo scontro più famoso dell’access prime time, quello tra Stefano De Martino e Affari tuoi e Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna.

Una sfida che andrà avanti ancora per pochi giorni, prima che il gioco dei pacchi lasci il posto a L’Eredità Summer, la versione estiva del celebre quiz affidata a Marco Liorni.

Nel frattempo non c’è gara nella fascia della prima serata: ieri sera su Rai1 era in programma la partita dei quarti di finale Norvegia – Inghilterra, mentre su Rai2 l’appuntamento era con lo speciale Champagne – Peppino di Capri, dedicato all’artista appena scomparso. Su Rai3 andava in onda Sapiens – Un solo pianeta, il programma di approfondimento condotto da Mario Tozzi, invece su Rete4 gli appassionati della soap hanno potuto vedere i nuovi episodi de La Promessa.

E mentre su Canale5 c’era la replica di Ciao Darwin, lo storico programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, su Italia1 andava in onda il film Godzilla e Kong – Il nuovo impero. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti? Tutti i dati della serata dell’11 luglio.

Ascolti tv dell’11 luglio, prima serata

Nella serata di ieri, sabato 11 luglio, su Rai1 Notti Mondiali intrattiene 2.350.000 spettatori pari al 17.8% dalle 21:55 alle 22:42, mentre a seguire la partita Norvegia-Inghilterra arriva al 47.4%. Su Canale5 la replica di Ciao Darwin incolla davanti al video 1.297.000 spettatori con uno share del 12.5% dalle 22:14 alle 1:15.

Su Rai2 Champagne – Peppino di Capri è la scelta di 951.000 spettatori pari al 7.3%, su Italia1 invece il film Godzillla e Kong – Il nuovo impero raduna 559.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta raggiunge 489.000 spettatori e il 3.9%, e su Rete4 La Promessa totalizza 873.000 spettatori (6.8%).

Su La7 Caccia a Ottobre Rosso conquista 316.000 spettatori con il 2.5%. Su Tv8 RDS Summer Festival sigla 333.000 spettatori (2.7%), mentre sul Nove Crimini Italiani cattura l’attenzione di 260.000 spettatori con il 2%.

Access Prime Time, i dati dell’11 luglio

Su Rai1 la puntata di Affari Tuoi Mundial totalizza 3.509.000 spettatori (26%) dalle 20:42 alle 21:55. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna dalle 20:43 alle 20:52 (2.743.000 – 21.6%), l’appuntamento con La Ruota della Fortuna arriva a 3.277.000 spettatori e il 24% dalle 20:56 alle 22:05.

Su Rai2 TG2 Post è visto da 527.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 777.000 spettatori (6%). Su Rai3 Sapiens Files è scelto da 437.000 spettatori con il 3.3%. Su Rete4 4 di Sera Weekend raduna 733.000 spettatori (5.8%) nella prima parte e 625.000 spettatori (4.6%) nella seconda parte.

Su La7 In Onda registra 901.000 spettatori pari al 6.9%. Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 343.000 spettatori e il 2.7% e sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ottiene 244.000 spettatori (1.9%).

Preserale, dati dell’11 luglio

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 1.907.000 spettatori pari al 21%, mentre Reazione a Catena registra 2.707.000 spettatori pari al 24.5%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story intrattiene 914.000 spettatori (11.1%), mentre Avanti un Altro! Story coinvolge 1.421.000 spettatori (14.1%).

Su Rai2 Italia Chiama America sigla 386.000 spettatori (4.8%), mentre Blue Bloods registra 332.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio e 436.000 spettatori (3.7%) nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 380.000 spettatori (4.1%) e Hawaii Five-0 raggiunge 459.000 spettatori (3.9%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.634.000 spettatori pari al 14.6%, mentre Blob segna 527.000 spettatori pari al 4.3%. Su Rete4 La Promessa interessa 813.000 spettatori (6.8%). Su Tv8 4 Hotel registra 194.000 spettatori con il 2%, mentre sul Nove Little Big Italy raggiunge 231.000 spettatori e il 2.1%.