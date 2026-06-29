Ascolti tv del 28 giugno: i Mondiali dominano e Gerry Scotti approfitta dello stop di De Martino

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Gerry Scotti

I Mondiali di calcio continuano a macinare ascolti, mentre la concorrenza continua a proporre repliche e programmi leggeri in questa calda estate. Mentre andava in onda il match Sudafrica – Canada, la prima partita dei sedicesimi di finale, su Rai2 l’appuntamento era con la serie crime Elsbeth.

Su Rai3 era in programma una nuova puntata di PresaDiretta Estate, con la conduzione di Riccardo Iacona, mentre Rete4 proponeva la serie crime Delitti ai Tropici. Canale5 dava appuntamento con la dizi turca Racconto di una notte, e su Italia1 era in programma il film Hitch – Lui si che capisce le donne.

Nel frattempo gli scontri della Coppa del mondo non smettono di rivoluzionare il palinsesto tv: Stefano De Martino infatti ha dovuto fermarsi di nuovo per lasciare spazio alla partita, mentre Gerry Scotti ha approfittato dell’assenza del concorrente diretto per continuare ad accaparrarsi il pubblico “orfano” di Affari tuoi. Ma come sono andati gli ascolti del 28 giugno? Tutti i dati della serata.

Ascolti tv del 28 giugno, prima serata: i Mondiali dominano ancora

Nella serata di ieri, domenica 28 giugno 2026, su Rai1 la partita dei Mondiali 2026 – Sudafrica-Canada interessa 3.741.000 spettatori pari al 25.6% di share dalle 21 alle 22:56 (primo tempo a 3.547.000 e il 23.3%, secondo tempo a 3.923.000 e il 27.9%).

Su Canale5 Racconto di una Notte conquista 1.797.000 spettatori con uno share del 16.5% dalle 21:52 alle 00:33. Su Rai2 Elsbeth intrattiene 454.000 spettatori (3.3%). Su Italia1 Hitch – Lui sì che capisce le donne incolla davanti al video 748.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3, dopo la presentazione (560.000 – 3.7%), il meglio di Presadiretta segna 716.000 spettatori pari al 5.1%. Su Rete4 Delitti ai Caraibi totalizza 392.000 spettatori (3%).

Su La7 Il processo di Norimberga raggiunge 271.000 spettatori e il 2.8%. Su Tv8 Radio Italia Live – Il Concerto ottiene 495.000 spettatori con il 3.9% dalle 20:44 alle 00:12. Sul Nove, dopo la presentazione (392.000 – 2.7%), La Corrida raduna 387.000 spettatori con il 3.7%.

Access Prime Time, i dati del 28 giugno

Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna dalle 20:42 alle 20:52 (3.014.000 – 21.4%), la puntata de La Ruota della Fortuna raccoglie 4.119.000 spettatori pari al 27.2% dalle 20:55 alle 21:46. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 928.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 Le Ragazze incolla davanti al video 526.000 spettatori con il 3.7%.

Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 684.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 588.000 spettatori e il 3.9% nella seconda parte. Su La7 In Onda interessa 956.000 spettatori (6.6%) nella prima parte e 722.000 spettatori (4.7%) nella seconda parte chiamata In Onda Prima Serata. Sul Nove Little Big Italy è scelto da 325.000 spettatori (2.2%).

Preserale, dati del 28 giugno

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 1.992.000 spettatori pari al 18.5%, mentre Reazione a Catena coinvolge 2.783.000 spettatori pari al 22.6%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story intrattiene 1.048.000 spettatori (10.2%), mentre Avanti un Altro! Story è la scelta di 1.437.000 spettatori (12.4%).

Su Rai2, dopo TG2 Dossier (262.000 – 2.7%), Italia Chiama America segna 223.000 spettatori con il 2% e Blue Bloods totalizza 335.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 410.000 spettatori (3.7%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 545.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.833.000 spettatori (14.6%), a seguire Blob segna 630.000 spettatori (4.6%).

Su Rete4 La Promessa interessa 717.000 spettatori (5.4%). Su La7 La7 Doc – I Segreti dei Dittatori sigla 117.000 spettatori pari all’1%. Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 conquista 1.232.000 spettatori (10.6%), e sul Nove Little Big Italy è la scelta di 240.000 spettatori pari al 2.1%.