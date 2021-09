Chi è Filippo, il figlio bellissimo di Cristiano De André

editato in: da

Figlio di Cristiano De André, nipote del grandissimo Fabrizio: le origini sono ben radicate nel mondo della musica, ma Filippo ha deciso di seguire una strada molto diversa, ed è ormai da anni un bravissimo chef. Ma che cosa sappiamo sul suo conto?

Classe 1990, Filippo De André è nato a Genova dalla relazione tra Cristiano e la sua prima moglie Carmen De Cespedes. È cresciuto in una famiglia numerosa, assieme alla sorella maggiore Fabrizia e alla gemella Francesca – che, al contrario di lui, è ben nota al mondo dello spettacolo grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello. Suo papà ha avuto inoltre un’altra figlia dalla sua relazione con Sabrina La Rosa: la giovanissima Alice, classe 1999, è l’ultima arrivata in casa De André. Anzi, la penultima. Filippo è infatti diventato zio con la nascita del piccolo Riccardo, figlio di sua sorella Fabrizia.

Se papà Cristiano ha seguito le orme di Fabrizio De André, diventando un talentuoso cantautore, i suoi figli non hanno mai mostrato un interesse particolare verso il mondo della musica. Filippo, in particolare, ha preferito dedicarsi ad una delle sue più grandi passioni, la cucina. Ha lavorato a lungo come barman per mantenersi, poi è arrivato davanti ai fornelli e ha intrapreso la carriera di chef. Uno dei suoi più importanti traguardi? L’ammissione all’ALMA, la scuola internazionale di cucina italiana gestita da Gualtiero Marchesi.

Ad aver dato notizia di questa grande conquista è stato proprio Cristiano, che ha condiviso su Facebook alcune splendide foto di suo figlio: il suo messaggio d’auguri sprizza orgoglio paterno da ogni parola, ma non solo. Nel corso degli anni, infatti, Filippo e le sue sorelle hanno avuto una brutta frattura con il padre, e il loro rapporto ha rischiato di sgretolarsi. Fabrizia e Francesca hanno avuto parole molto dure per Cristiano, il quale a sua volta non si è risparmiato. E Filippo, pur cercando di rimanere fuori dalla diatriba, ha preso le parti delle sorelle.

Ora sembra acqua passata: grazie anche all’intervento di Barbara D’Urso, che ha cercato di approfondire a lungo la questione e di porre rimedio ad un legame ormai quasi spezzato, è tornata la pace in famiglia. E ne è dimostrazione il sodalizio professionale nato tra Cristiano e Filippo, nella realizzazione di un documentario dedicato alla memoria di Fabrizio De André. L’opera, presentata al Festival di Venezia 2021, ha riunito padre e figlio sul set e anche sul red carpet del Lido, per regalarci un’emozione grandissima.