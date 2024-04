Fonte: IPA Francesca De André

Francesca De André è la nipote dell’indimenticato Fabrizio De André, cantautore straordinario del panorama musicale italiano. La ragazza è nota al grande pubblico televisivo italiano per diverse partecipazioni a programmi televisivi targati Mediaset come un’edizione del Grande Fratello. Durante quella sua esperienza televisiva, Francesca De André presentò al pubblico il suo fidanzato di allora, si tratta di Giorgio Tambellini, un imprenditore lucchese.

L’amore tra i due sembrava forte ma, dopo l’esperienza nel reality show, la nipote del famoso cantante si è trovata vittima di un episodio violento. Francesca De André, infatti, ha raccontato di aver subito delle percosse proprio dal suo fidanzato, decidendo, ovviamente, di denunciarlo. Adesso è arrivata la condanna per quei fatti incresciosi. Quanto deciso dal giudice, però, non ha completamente soddisfatto la figlia di Cristiano De André.

Francesca De André, le prime dichiarazioni dopo la condanna al fidanzato

Francesca De André è stata vittima di maltrattamenti. Proprio l’ex fidanzato che aveva presentato ai telespettatori del Grande Fratello, durante la sua esperienza nel reality show, Giorgio Tambellini, con cui sembrava avere un feeling davvero speciale è stato da lei accusato di averla picchiata. La ragazza ha deciso di denunciarlo all’epoca dei fatti e il procedimento è andato avanti fino al 3 aprile 2024 quando è arrivata la sentenza del giudice che ha esaminato il caso.

Giorgio Tambellini, adesso, è stato condannato a tre anni e tre mesi di reclusione per quanto accaduto con l’ex fidanzata Francesca De André, come riportato da La Nazione. I giudici che hanno esaminato il caso hanno deciso anche un risarcimento a favore della nipote dell’amato cantautore italiano di ben 15.000 euro.

Una condanna, che, però, non ha per nulla soddisfatto la vittima, Francesca De André, che ha deciso di procedere con l’iter giudiziario: “È una condanna troppo lieve. Procederemo anche in sede civile. Non finisce qui”. La decisione del giudice, infatti, è sembrata a Francesca De André troppo leggera per quanto da lei subito.

Francesca De André, il racconto dell’aggressione

Giorgio Tambellini è stato condannato per i maltrattamenti a danno dell’ex fidanzata Francesca De André. L’ex gieffina, all’epoca dell’aggressione raccontò il gravissimo episodio al settimanale Chi: “Ero a terra, il sangue usciva da ogni parte del mio corpo. Ricordo una serie di calci in testa uno via l’altro, poi il vuoto. Ho aspettato a sporgere denuncia fino a quando non ne potevo più”.

Adesso sia Giorgio Tambellini che la nipote del famoso cantante italiano erano presenti in aula ma, ovviamente, tra di loro i rapporti sono ormai chiusi, come sottolineato dall’ex gieffina: “I rapporti tra noi sono inesistenti, almeno per me, perché lui invece continua a fare cose che non vanno bene, tipo seguirmi in bicicletta oggi fuori dal tribunale”.

All’epoca dell’aggressione l’imprenditore e la figlia di Cristiano De André erano fidanzati e si trovano in un residence a Lammari quando si scatenò, tra di loro, un furioso litigio che costrinse i vicini di casa a chiamare le Forze dell’ordine. Al loro arrivo sul posto, i militari avrebbero trovato Francesca De André con lividi al volto e alle braccia.