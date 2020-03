Chi è Alessandra, l’ex moglie di Franco Di Mare

editato in: da

Alessandra è la donna che, per tanti anni, è stata moglie del giornalista Franco Di Mare, ex inviato di guerra nonché conduttore di alcuni programmi Rai di punta (p.e. Uno Mattina e La Vita in Diretta). Alessandra, di cui si sa molto poco, è stata legata a Di Mare, classe 1955, fino al 2012.

Il loro matrimonio, come rivelato dal giornalista stesso tra le righe di un post pubblicato nel 2017 sulla sua pagina Facebook, è finito con una separazione priva di conflitti. I due, sempre secondo le confessioni social di Di Mare, hanno mantenuto una relazione di grande stima e affetto.

Franco Di Mare ha non a caso descritto l’ex moglie come una delle persone più importanti della sua vita. Alessandra, un’affascinante donna bionda, condivide con il giornalista la gioia della genitorialità di Stella, oggi 28enne e laureata in Economia alla LUISS a pieni voti.

La storia di Stella è una vera favola a lieto fine: Franco Di Mare ha infatti incrociato per la prima volta i suoi occhi quando lei, ad appena 10 mesi, viveva in un orfanotrofio di Sarajevo. Diversi anni dopo quell’incontro è arrivata l’adozione e l’inizio di un percorso in cui Alessandra ha avuto un ruolo centrale.

La ex moglie del celebre giornalista napoletano, come raccontato da lui stesso, è stata infatti molto presente nella crescita di Stella anche quando lui era lontano per lavoro, aiutandola a diventare “una giovane donna che farebbe inorgoglire qualsiasi genitore”.

Alessandra, che come già detto vive lontana dai riflettori, ha parlato della desideratissima figlia nel corso di un’intervista a Famiglia Cristiana risalente al 2015. In questa occasione, ha sottolineato che pur essendo Stella figlia unica, il loro rapporto non è mai stato né simbiotico, né all’insegna dei conflitti.

Non c’è che dire: Alesssandra, che ha sposato Franco Di Mare dopo la fine del matrimonio di lui con una donna di nome Antonia, ha davvero un rapporto speciale con la figlia. Concludiamo ricordando che la donna, a seguito dell’ufficializzazione della fine del matrimonio e ai gossip in merito al nuovo amore del giornalista con una ragazza di nome Giulia, non ha rilasciato alcuna dichiarazione.