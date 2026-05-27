Antonella Elia rifiuta l’invito di Alessandra Mussolini dopo il GF Vip. Lei replica: “Rosicona”

Non c’è pace tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia dopo il GF Vip: la showgirl rifiuta la festa della vincitrice e la replica social non tarda ad arrivare

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IPA Alessandra Mussolini e Antonella Elia, ancora litigi dopo il GF Vip

Le porte rosse della casa più spiata d’Italia si sono chiuse da pochi giorni, ma il clima da resa dei conti sembra tutt’altro che archiviato. Perché se il pubblico ha decretato la vincitrice di questa edizione del Grande Fratello Vip, fuori dalla Casa c’è chi continua a punzecchiarsi a colpi di frecciatine social e dirette Instagram.

Protagoniste, ancora una volta, Antonella Elia e Alessandra Mussolini: la seconda classificata e la vincitrice del reality più chiacchierato della stagione. E tutto, stavolta, è nato da un invito a una festa post GF Vip che Antonella avrebbe deciso di declinare, scatenando la replica pungente di Alessandra.

Antonella Elia declina la festa di Alessandra Mussolini

Dentro la Casa del Grande Fratello Vip il loro rapporto è stato tutt’altro che semplice e, a giudicare dagli ultimi scambi social, le tensioni sembrano essersi trascinate anche fuori dal reality. Antonella Elia e Alessandra Mussolini, tra le protagoniste più discusse di questa edizione 2026, non hanno mai nascosto antipatie e battibecchi, diventati spesso materiale perfetto per il daytime e le dirette del programma.

A far riesplodere le tensioni tra le due, questa volta, è stata una diretta Instagram che la seconda classificata del reality ha condiviso con Adriana Volpe, altra protagonista amatissima di questa edizione del GF Vip. Tra risate, commenti sulla finale e retroscena post reality, l’attenzione dei fan si è subito concentrata sulla festa organizzata da Alessandra Mussolini per celebrare la vittoria e riunire gli ex coinquilini della Casa.

È stata proprio Adriana Volpe a chiedere ad Antonella se avrebbe partecipato all’evento, ricevendo però una risposta piuttosto netta. “No, non ci vengo”, ha tagliato corto la showgirl, spiegando poi di non aver mai ricevuto un vero invito ufficiale.

Secondo il racconto dell’Elia, sarebbe arrivata soltanto una telefonata da parte del segretario dell’entourage della Mussolini, ma niente di più. “Mi hanno detto che mi stavano cercando per invitarmi. Io ho risposto: mandatemi l’invito. Ma non è mai arrivato”, ha raccontato durante la live social.

Da lì, inevitabilmente, sono ripartite anche le frecciatine. Antonella ha ironizzato sul loro rapporto già tesissimo dentro la Casa, tornando persino sull’ormai celebre soprannome “gallina” rivolto ad Alessandra. Un botta e risposta che ha confermato come, fuori dal reality, le rivalità siano tutt’altro che archiviate.

La replica di Alessandra Mussolini

Più che il mancato invito, a pesare davvero sembrerebbe essere ancora la vittoria di Alessandra Mussolini al GF Vip. Durante la diretta Instagram con Adriana Volpe, infatti, Antonella Elia ha lasciato trapelare tutto il suo disappunto per l’esito del reality, spiegando che, invito o meno, non avrebbe comunque preso parte alla festa organizzata dalla vincitrice. “Io non sarei comunque andata. Non vengo a festeggiare la vincitrice, io la contesto”.

Parole che non sono certo passate inosservate e che, nel giro di poco, sono arrivate anche alle orecchie di Alessandra Mussolini. L’ex parlamentare ha così deciso di replicare attraverso una storia Instagram con la sua consueta ironia tagliente: “Antonella dai, io ti ho invitata per il 5, ci sta tutto il cast così stiamo tutti insieme. Poi se tu non vuoi venire vuol dire che sei una mezza rosicona, dai calmati”.

Una risposta sufficiente a riaccendere il gossip attorno alle due ex gieffine, che anche fuori dalla Casa sembrano non voler mettere da parte stoccate e provocazioni. D’altronde, in questa edizione del Grande Fratello Vip, il loro rapporto è stato uno dei più seguiti dal pubblico social.