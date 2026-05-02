GF Vip, Antonella Elia fuori controllo: urla e oggetti lanciati contro la Mussolini

Lite furiosa al Grande Fratello Vip tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini: urla, insulti e oggetti lanciati. Tensione altissima a poche settimane dalla finale

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Endemol Shine of Italy Antonella Elia contro Alessandra Mussolini al GF Vip

Momenti di forte tensione nella Casa del Grande Fratello Vip, dove Antonella Elia e Alessandra Mussolini sono state protagoniste di una lite furiosa che ha lasciato senza parole concorrenti e telespettatori. La discussione, nata inizialmente in cucina mentre le due stavano lavando i piatti, è degenerata in pochi istanti in uno scontro acceso fatto di urla, insulti e oggetti lanciati.

A innescare il confronto è stata una critica della Mussolini nei confronti dell’atteggiamento della Elia verso Francesca Manzini, al centro di una delicata situazione nel reality show.

Da quel momento, la tensione è cresciuta rapidamente fino a trasformarsi in un’escalation incontrollata, culminata con la soubrette che ha perso la calma, lanciando guanti da cucina e allontanandosi visibilmente alterata.

La lite tra Antonella Elia e la Mussolini al Grande Fratello Vip

Alla base dello scontro tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini al GF Vip c’è la posizione di Francesca Manzini, ancora scossa dopo una discussione con Marco Berry, definito dalla comica aggressivo nei modi.

La Elia ha cercato di ridimensionare l’accaduto, invitando la concorrente a non ingigantire la situazione. “È gravissimo quello che dici. Metti in pericolo un uomo. Dici che hai paura di lui, che ti ricorda cose del passato, ma certe cose non si elaborano qui, si elaborano a casa con chi è adibito a questo. Non puoi paragonare casi del passato a delle urla. Sono stati tre secondi di un uomo che ha urlato”, ha osservato.

Una posizione che non è stata condivisa dalla Mussolini, convinta invece che atteggiamenti del genere non debbano essere giustificati. “È per colpa delle donne come te se succedono certe cose”, ha accusato l’ex parlamentare, sostenendo che la Elia stesse minimizzando comportamenti inaccettabili.

Da qui la reazione immediata e durissima di Antonella che ha ribattuto con parole pesanti, incolpando l’avversaria di alimentare inutilmente la tensione e di dare un messaggio diseducativo. Il confronto si è rapidamente trasformato in uno scontro personale, con toni sempre più accesi e difficili da contenere.

“Tu butti benzina sul fuoco, vergognati. Stai zitta infame, schifezza di donna. Che tu sia qui è utile al programma, ma è diseducativo per le donne e per i valori umani“, ha detto la Elia. E ancora: “Non mi rompere i co… non ti sopporto più. Sei una str… non ti sopporto più. Brutta str…”.

Volano insulti e oggetti al Grande Fratello Vip 2026

La situazione è precipitata quando Antonella Elia, ormai fuori controllo, ha iniziato a urlare e a insultare Alessandra Mussolini, arrivando a lanciare oggetti in cucina. Più precisamente i guanti con cui poco prima stava lavando i piatti.

La scena ha provocato reazioni immediate tra gli altri concorrenti: Adriana Volpe e Renato Biancardi sono intervenuti per allontanarla e riportare la calma, mentre Francesca Manzini è apparsa visibilmente spaventata dall’intera faccenda.

La regia è intervenuta cambiando inquadratura ma le urla si sono sentite anche a distanza. La Mussolini, rimasta in salone, ha commentato duramente l’accaduto, definendo la reazione della Elia “inaccettabile” e condannando il suo atteggiamento eccessivo e aggressivo.

A poco più di due settimane dalla finale, il clima nella Casa resta dunque estremamente teso. La lite tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini rappresenta uno dei momenti più forti di questa edizione, confermando come la convivenza forzata e la pressione del gioco stiano portando i concorrenti al limite.