Franco Battiato: gli amori della sua vita e perché non si è mai sposato

È passato un anno dalla morte di Franco Battiato, a cui abbiamo detto addio il 18 maggio 2021. Uno dei saluti più difficili da dare, a un maestro della musica italiana, un poeta, un cantautore che ha emozionato e cresciuto più di una generazione e che ha sempre mantenuto il riserbo sulla sua vita sentimentale. “Esistiamo per evolverci”, ha detto un tempo. Uno spirito libero, che ha cantato d’amore ma che non si è mai lasciato coinvolgere dalla potenza del sentimento.

Franco Battiato, gli amori della sua vita

Nessuna compagna al suo fianco, solo se stesso e la sua musica. “Sono stato innamorato solo una volta, a sedici anni. Lei mi faceva tremare le gambe. Fu bello, perché finì lì. Un altro anno di quei turbamenti mi avrebbe ucciso”. Era il 2015 quando Battiato raccontò quell’amore intimo, privato, rilegato da qualche parte del suo cuore, alle pagine del Corriere della Sera.

Fu il suo unico amore. Quello vero, che non lascia scampo, finito ma mai dimenticato. In più di cinquant’anni di carriera, Franco non ha mai condiviso alcun legame ufficialmente, né ha avuto dei figli. Non ha mai accettato l’idea dell’innamoramento come “perpetuazione del malessere, quando nella coppia iniziano i sadismi: è umiliante”.

Perché l’artista non si è mai sposato

Non sbagliamo a definire Battiato un vero anticonformista: le sue riflessioni sulle convenzioni sociali hanno toccato vari temi, tra cui quello del matrimonio e dei figli. “Due che stanno insieme devono avere la capacità di darsi autonomia a vicenda. E poi a me piace dormire da solo”. Ha vissuto l’amore esattamente come la sua vita: libero, senza legami, senza “dover litigare per un dentifricio spostato”, per citare le sue parole. E non ha mai cambiato idea a riguardo: testardo, ha scritto d’amore, ma non l’ha voluto al proprio fianco.

Riguardo ai figli mai avuti, Battiato ha raccontato il suo pensiero in un dialogo con il poeta Giuseppe Pollicelli. “Non possiamo trascurare la nostra voce interiore e le nostre esperienze. Esistiamo per seguire il nostro destino ed evolverci, non certo per fare figli e produrre simili copie”.

L’amore di Franco per la mamma Grazia Battiato

Il ritratto di Franco Battiato, restituito proprio dalle parole e dai pensieri che ha condiviso nel corso degli anni, è di un uomo che si è sempre tenuto distante dalla vita mondana, così come dall’amore. Lui stesso ha ammesso di “non aver mai trovato l’anima gemella”, ma di avere avuto qualche “amica” con cui ha condiviso bei momenti. Tuttavia, un grande amore nella sua vita c’è stato: la madre Grazia Battiato, che è scomparsa nel 1994.

Proprio la morte della mamma ha lasciato in Franco un vuoto incolmabile. Il lutto lo ha segnato in modo profondo, perché è stata proprio lei il leit motiv che gli ha permesso di conoscere l’amore totalizzante, pulito, buono, gentile. Senza ombre o litigi, o dentifrici spostati. Del resto, il legame che lo univa alla madre riecheggia in tanti brani della produzione musicale del maestro. Immenso, grandioso. Soprattutto indimenticabile.