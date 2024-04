Paolo Belli è stato costretto ad annullare le ultime date del suo tour teatrale Pur di far commedia, come comunicato in una nota diffusa sui suoi profili social lo scorso 9 aprile. Nessuno stop definitivo, dunque, come erroneamente era stato riportato dagli organi di stampa insieme ad alcune presunte dichiarazioni dell’artista a proposito della malattia della moglie Deanna. La DB Produzioni ha tenuto a specificare tutto ciò in una nuova nota del 19 aprile, facendo chiarezza una volta e per tutte sul “diffondersi incontrollato di notizie non autorizzate né verificate”.

Paolo Belli, confermato il tour estivo dell’artista

“PB Produzioni nel ribadire il rinvio delle ultime due date del tour teatrale e degli impegni previsti per il mese di aprile e maggio, CONFERMA il tour estivo di Paolo Belli a partire dal mese di giugno. Tale precisazione si rende necessaria a causa delle notizie che circolano sui media da giorni e per dare una risposta alle tante persone che, in varie modalità, ci stanno contattando per avere rassicurazioni in proposito”, si legge nella nota diffusa dalla società che opera nel settore del management artistico e della musica live, oltre che di produzione musicale per tv show, eventi privati, concerti e spettacoli teatrali.

“A seguito della nota stampa da noi inviata e pubblicata via social nel giorno 9 aprile 2024 (…) purtroppo abbiamo assistito impotenti al diffondersi incontrollato di notizie non autorizzate né verificate riguardanti non solo la sfera privata dell’artista, ma anche quella professionale, per le quali, peraltro, ci riserviamo di tutelarci nelle sedi competenti”, prosegue la nota.

La nota del 9 aprile di cui sopra spiegava che sono stati “rinviati gli ultimi due appuntamenti con Pur di far commedia” e che è stato “annullato il primo concerto della tournée estiva”. “PB Produzioni comunica che, per cause non dipendenti dalla volontà dell’artista, i prossimi appuntamenti con le ultime due repliche stagionali di Pur di Far Commedia di Paolo Belli previsti per il mese di aprile (11/04 Carate Brianza – Teatro L’Agorà, 12/04 Casale Monferrato – Teatro Municipale) e la prima data del tour estivo (14/04 Sant’Antioco – Piazza) sono al momento rinviati o cancellati. A Paolo, che in questo momento ha necessità di stare vicino alla propria famiglia, va il nostro abbraccio e la nostra vicinanza”.

Smentite le presunte dichiarazioni di Paolo Belli

Una precisazione doverosa per il pubblico che segue con affetto l’iter artistico di Paolo Belli, che sta affrontando un momento difficile a causa della malattia della moglie Deanna. La PB Productions ha tenuto a sottolineare come quanto accaduto, ovvero il riportare presunte dichiarazioni alla stampa e virgolettati mai rilasciati da Belli, abbia colpito negativamente il team di lavoro “sia a livello umano che professionale”.

“Paolo Belli non ha rilasciato alcuna dichiarazione alla stampa e i virgolettati riportati su alcuni organi di stampa non risultano in alcun modo veritieri né riconducibili a dichiarazioni di Paolo Belli, e pertanto l’uso che ne è stato fatto è da ritenersi improprio, oltre che illecito. L’unica notizia ufficiale resta, come detto, la nota da noi pubblicata in data 9 aprile. Ringraziando tutti coloro che hanno dimostrato la propria vicinanza a Paolo e alla sua famiglia in un momento delicato, siamo a ribadire che l’artista tornerà in tour e riprenderà la sua normale attività dal mese di giugno“.