Quest'anno il Re Carlo si concederà alcune settimane in Scozia, nella residenza di Balmoral, come da tradizione. Quest'anno però il castello è aperto ai tour

Fonte: Getty Images Re Carlo va in vacanza in Scozia

Re Carlo si appresta a godersi una lunga pausa estiva in Scozia, tornando al tradizionale programma di vacanze reali. Il Castello di Balmoral, situato nelle Highlands scozzesi – e i fan di The Crown lo sanno bene – è infatti da lungo tempo uno dei ritiri più amati della famiglia reale britannica. Acquistato dal Principe Alberto e dalla Regina Vittoria nel 1852, la tenuta è stata un santuario estivo per generazioni di reali.

La defunta Regina Elisabetta II trascorreva fino a tre mesi ogni anno a Balmoral, il suo rifugio nelle Highland. Quest’estate, Carlo intende seguire questa tradizione, restando più a lungo in Scozia rispetto allo scorso anno. Gli assistenti di palazzo rivelano che il Re è impaziente di godersi un meritato riposo.

Un’estate diversa a Balmoral

Per la prima volta, le porte di Balmoral si aprono ai tour guidati per il pubblico. Le visite, iniziate questa settimana, proseguiranno fino al 4 agosto. Nonostante questa apertura, sembra improbabile che il Re Carlo ospiterà il tradizionale raduno estivo della famiglia reale una volta terminati i tour.

Un programma reale intenso nelle ultime settimane

Nelle ultime sei settimane, Re Carlo ha mantenuto un programma frenetico. Le sue attività hanno incluso il Royal Ascot, la visita di stato dal Giappone, la Settimana di Holyrood e una visita al Parlamento gallese. Inoltre, ha accolto un nuovo Primo Ministro. Questa settimana, descritta dagli insider come “intensamente impegnativa”, lo ha visto visitare le Isole del Canale, partecipare all’Inaugurazione del Parlamento e incontrare leader mondiali a Blenheim Palace.

Nonostante le preoccupazioni per il suo programma intenso in concomitanza con il trattamento del cancro, gli assistenti assicurano che i suoi impegni sono pianificati meticolosamente seguendo i consigli medici.

Che cosa farà in Scozia Re Carlo

A inizio agosto, Re Carlo parteciperà ai Giochi delle Highlands a Mey, a John o’Groats, indossando il tradizionale kilt. Lui e la Regina Camilla dovrebbero soggiornare al Castello di Mey, la amata residenza della Regina Madre, situato a Caithness. Per il resto dell’estate, risiederanno a Birkhall o Balmoral, continuando la tradizione di invitare familiari e il Primo Ministro.

Il primo sabato di settembre, il Re parteciperà al Braemar Gathering nel Parco Nazionale di Cairngorms, un evento molto amato anche dalla Regina Elisabetta. Il secondo anniversario della sua scomparsa sarà osservato in riflessione tranquilla a Balmoral.

Harry e Meghan non verranno invitati

È improbabile che il Principe Harry e Meghan Markle si uniscano alla famiglia a Balmoral quest’anno. Una fonte vicina al re, racconta il The Daily Beast, ha liquidato con una risata la possibilità di un invito per Harry e i suoi figli. “William ama la sua privacy, ma sa che è meglio non creare conflitti con suo padre. Carlo è sempre stato favorevole all’apertura di questi luoghi al pubblico.”

Un’estate tranquilla in preparazione dell’autunno

Il prossimo ottobre, Re Carlo e la Regina Camilla intraprenderanno un tour all’estero in Australia e Samoa. Questo tour segna il primo impegno internazionale di Carlo dalla sua diagnosi di cancro. A causa delle condizioni sulla salute, eviterà eventi che lo impegnerebbero tutta la giornata, concentrandosi invece su luoghi chiave come il Parlamento del Nuovo Galles del Sud e probabilmente l’Opera House di Sydney. Il tour si concluderà con l’incontro dei Capi di Governo del Commonwealth a Samoa.