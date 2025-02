Re Carlo, il castello da 100 sterline pieno di spifferi dove va raramente

Fonte: Getty Images Re Carlo

Re Carlo ha ereditato da sua madre Elisabetta il Castello di Mey nel Nord della Scozia che nessuno della Famiglia Reale ha mai abitato. Il maniero fu acquistato per meno di 100 sterline nel 1952 dalla Regina Madre, dopo la morte del marito.

Re Carlo, i castello di sua proprietà

Re Carlo possiede diversi castelli e residenze, da Sandringham a Balmoral, alla tenuta di Highgrove, per citare le dimore più note. Il Castello di Mey però non è mai stato molto amato dalla Famiglia Reale. Elisabetta II ci andava rarissimamente e di fatto non ci ha mai abitato, anche l’attuale Sovrano non è particolarmente legato a quel luogo, anche se è considerato una sua residenza estiva.

La storia dell’acquista del Castello di Mey è stato raccontato dalla serie The Crown. Il Castello di Mey si trova a Caithness, sulla costa settentrionale della Scozia. È a quattro ore e mezza da un’altra delle residenze scozzesi della Famiglia Reale, il Castello di Balmoral nell’Aberdeenshire.

Re Carlo, la storia del Castello di Mey

Fu costruito tra il 1566 e il 1572 sulle terre di Mey che appartenevano ai vescovi di Caithness. Nel 1952 la Regina Madre, rimasta vedova del marito Giorgio VI, decise di acquistarlo. La cifra esatta che pagò per il Castello è sconosciuta. Alcuni sostengono che glielo abbiano regalato, altri che lo pagò la cifra simbolica di 1 sterlina, altri che lo acquistò per 100 sterline.

La Regina Madre lo restaurò, mettendovi l’acqua corrente e l’elettricità. Ma le sue figlie non lo amavano. La Principessa Margaret, sorella minore di Elisabetta, lo definì: “il castello della mummia, pieno di spifferi”.

Fonte: Getty Images

Dal 1955 al 2001, anno della sua morte, la Regina Madre dimorava regolarmente al Castello di Mey nei mesi di agosto e ottobre. In seguito, la biblioteca fu usata come suo salotto privato, e si sapeva che lì guardava le sue commedie britanniche preferite, Fawlty Towers e Dad’s Army.

L’edificio è ora di proprietà del Queen Elizabeth Castle of Mey Trust, ed è aperto al pubblico tra maggio e settembre di ogni anno. Ma resta chiuso per dieci giorni tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, che è solitamente il periodo in cui Carlo e Camilla si recano al castello in estate. Il 1° gennaio 2019, Re Carlo è diventato il nuovo presidente del Castle of Mey Trust e l’unico fiduciario.

Carlo ama particolarmente la Scozia e vi adora soggiornarvi, ma dedica solo pochi giorni all’anno al Castello di Mey, preferendo di gran lunga Balmoral, come sua madre.

Camilla lo segue nei suoi spostamenti, ma di solito la Regina non apprezza i vecchi castelli, perché come la Principessa Margaret, li trova pieni di spifferi.