Al Salone del Mobile 2026 il design del futuro arriva dal passato

Da Carlo Nason a Carlo Mollino fino a Gianfranco Frattini: al Salone 2026 le aziende hanno aperto gli archivi e il design storico italiano è tornato protagonista

Foto di Alessandra Vigna

Alessandra Vigna

Esperta in architettura

Ora al Politecnico di Milano per la magistrale in Architettura, porta nei suoi pezzi la curiosità di chi guarda gli spazi non solo per come sono, ma per come potrebbero essere.

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Al Salone del Mobile 2026 il design del futuro arriva dal passato
Established & Sons
La lampada Medusa di Carlo Nason nelle due versioni da tavolo, riedita da Established & Sons: i diffusori in vetro opalino multistrato soffiato a bocca creano forme morbide e sinuose che rendono omaggio all'arte di Murano
Quali sono le novità del Salone? Cosa include il design vintage italiano? Come si rielabora il design storico?

Il design “nuovo” che tutti vogliono è quello che, in realtà, arriva dal passato. Anche quest’anno il Salone del Mobile ha messo in scena un’idea ormai radicata, che si è fatta spazio tra le novità e le tendenze all’avanguardia presentate: le forme nate decenni fa vengono riscoperte e sembrano oggi ancora più attuali, e i pezzi che hanno vissuto una vita precedente sono fonte di inesauribile ispirazione.

Le aziende hanno aperto i loro archivi, riscoprendo progetti iconici, rivisitandoli e rimettendoli in produzione. Nasce così il vintage “nuovo di fabbrica”: il design storico italiano — in particolare quello del Dopoguerra — viene rielaborato attraverso la sensibilità e la qualità produttiva contemporanea, cambiando il volto delle nostre case.

I modelli del passato tornano protagonisti con freschezza, trasformandosi in pezzi che non sono solo arredi, ma piccole opere d’arte quotidiane.

La lampada Medusa di Carlo Nason torna in produzione

Un primo esempio di questo equilibrio tra creatività fresca e di lunga data è la riedizione, da parte dell’azienda britannica Established & Sons, della lampada Medusa disegnata negli anni Sessanta dall’italiano Carlo Nason. Si tratta del secondo debutto di un elemento di illuminazione tratto dagli archivi del designer, dopo il modello “Gelato” presentato alla Milano Design Week del 2025.

Tre versioni della lampada Medusa di Carlo Nason — sospensione, parete e tavolo — in vetro soffiato opalino con struttura nera, su sfondo diviso tra arancio bruciato e verde petrolio
Established & Sons
Le tre declinazioni della lampada Medusa di Carlo Nason per Established & Sons: la versione a sospensione, quella da parete e quella da tavolo, con diffusori in vetro opalino e struttura in metallo neroLe tre declinazioni della lampada Medusa di Carlo Nason per Established & Sons: la versione a sospensione, quella da parete e quella da tavolo, con diffusori in vetro opalino e struttura in metallo nero

Attraverso i diffusori in vetro opalino multistrato soffiato a bocca, che danno vita a forme morbide e sinuose, la lampada rende omaggio all’arte tradizionale di Murano, adattando il linguaggio espressivo di Nason — influenzato dalla sperimentazione formale del Modernismo italiano, dai movimenti artistici degli anni Cinquanta e Sessanta e dall’Art Déco — in una dimensione contemporanea. La nuova declinazione è disponibile nelle versioni da tavolo, a sospensione e da parete, con tecnologia LED per una luce calda e indiretta.

Il tavolo Vertebra di Carlo Mollino torna per Zanotta

Tavolo Vertebra di Carlo Mollino per Zanotta in visione laterale, piano in cristallo trasparente su struttura centrale in legno rovere a forma di colonna vertebrale con tiranti in acciaio, su fondo bianco
Zanotta
Il tavolo Vertebra di Carlo Mollino, riprodotto da Zanotta nella sua visione originale degli anni Cinquanta: la struttura in rovere con vertebre in legno massello e tiranti in acciaio nichel-satinato sostiene il piano in cristallo extra-chiaro, in un equilibrio tra ingegneria e leggerezza formale

Il tema del revival si è ritrovato anche con la riproduzione di Zanotta dell’iconico tavolo Vertebra, disegnato da Carlo Mollino nei primi anni Cinquanta, presentata per la prima volta alla MDW 2026.

Il pezzo è composto da un piano in cristallo extra-chiaro temperato, largo circa un metro e spesso 1,2 centimetri, con lunghezza variabile tra 3 e 3,2 metri. Si appoggia, come il suo predecessore, su una struttura scheletrica in multistrato placcato rovere con vertebre in legno massello di rovere — finitura naturale o tinto nero — che richiama l’architettura dell’ala di un aereo d’epoca.

Vista dall'alto del tavolo Vertebra di Carlo Mollino per Zanotta con piano in vetro trasparente e struttura centrale in legno rovere a forma di scheletro con vertebre e tiranti in acciaio
Zanotta
Il tavolo Vertebra di Carlo Mollino per Zanotta visto dall’alto: la struttura scheletrica in multistrato placcato rovere con vertebre in legno massello emerge sotto il piano in cristallo extra-chiaro temperato, richiamando l’architettura di un’ala d’aereo

Il tutto è sostenuto da tiranti e piedini in acciaio nichel-satinato, che conferiscono equilibrio e continuità visiva combinando rigore ingegneristico ed eleganza formale.

Zanotta ripristina inalterata la visione originale di Mollino tramite una produzione industriale precisa e meticolosa. Vertebra — definito “tavolo fatto d’aria” dall’amministratore delegato di Cassina, Luca Fuso — rappresenta l’esempio più significativo del design italiano nel dialogo tra struttura e leggerezza, tra materia e trasparenza.

Gianfranco Frattini al Castello Sforzesco

Quattro tavolini rotondi impilabili in lacca rossa bordeaux con piani in formica bianca, esposti su pavimento rosso con pannelli laccati rosso alle pareti, poltrona bianca con gambe inclinate a destra e arazzo con disegni geografici sullo sfondo
Frattini
I quattro tavolini rotondi impilabili di Gianfranco Frattini progettati nel 1966 per Cassina, esposti nella mostra del centenario al Castello Sforzesco nella nuova lacca Pinot Noir con piani in formica bianca. Sullo sfondo, l’arazzo “I luoghi preferiti” di Frattini e la poltrona bianca su pavimento rosso mattone

La rivisitazione delle creazioni dei grandi maestri non smette di conquistare, e questo ha trovato ulteriore conferma nella mostra allestita al Castello Sforzesco durante la settimana del Salone per la celebrazione del centenario della nascita di Gianfranco Frattini.

Sullo sfondo di pannelli laccati color rosso mattone, sono state esposte riedizioni di diverse opere realizzate tra gli anni Cinquanta e Ottanta, tra cui un set di quattro tavolini rotondi impilabili progettati nel 1966 per Cassina.

La nuova versione viene proposta in lacca Pinot Noir — invece dell’originale struttura in faggio tinto noce o laccato nero — ma mantiene i piani rimovibili in formica laminato su entrambi i lati nei colori bianco e nero.

La serie, che sovrapponendo forma una scultura a forma di tamburo, rappresenta un emblema del design italiano di quell’epoca, orientato all’innovazione e alla ricerca di funzionalità assoluta.

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