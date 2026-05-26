Il Castel Thun è uno dei manieri più belli del Trentino, una residenza che ha conservato al suo interno una memoria storica forte e legata al territorio.

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Getty Images Il Castello di Thun, in Val di Non, è uno dei manieri italiani più interessanti da visitare

Da non confondere con il suo omonimo svizzero, il Castello di Thun della Val di Non, è un gioiello tutto italiano immerso nel verde del Trentino-Alto Adige. Qui, tra paesaggi alpini, aria fresca e meleti, svetta la sua sagoma rigorosa, fatta di mura compatte, bastioni e torri.

È forse proprio questo dettaglio austero che rende così interessante il maniero trentino: non nasce per stupire il visitatore contemporaneo. Al contrario, si erge fiero per rappresentare il potere di una delle famiglie più influenti della zona.

La residenza dei conti Thun, abitata per oltre sette secoli, conserva ancora oggi qualcosa di raro nel panorama castellano italiano. Già. stiamo parlando dell’equilibrio tra architettura militare e dimensione domestica, che si schiude una volta superata la cinta muraria.

Gli interni infatti accolgono con sale arredate, biblioteche, gallerie di ritratti e giardini progettati secondo una precisa idea di prestigio aristocratico. Non il classico castello da fiaba, tipo Ussé, ma invece un’architettura complessa, in grado di raccontare in modo impeccabile la sua storia.

Castel Thun: un gioiello ben conservato nel Trentino

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Non ce ne voglia la Sopraintendenza dei Beni Culturali per la stoccata, ma a volte i castelli italiani sono arrivati fino a noi come rovine suggestive o, peggio, come contenitori museali svuotati della loro identità originaria.

Ma ciò non vale per Castel Thun, che mantiene ancora un rapporto diretto con la vita quotidiana della nobiltà che lo ha abitato. La famiglia Thun vi rimase infatti fino al 1982, elemento che ha permesso la conservazione di arredi, oggetti, librerie e collezioni senza quelle dispersioni che spesso alterano il carattere autentico delle dimore storiche.

Lo stesso dicasi per l’impianto architettonico attuale, che deriva soprattutto dagli interventi eseguiti tra Cinquecento e Seicento, quando il castello assunse il volto monumentale che ancora oggi domina la valle.

La struttura combina funzioni difensive e residenziali con una coerenza sorprendente: fossato, ponte levatoio, bastioni lunati e camminamenti convivono con logge rinascimentali, sale di rappresentanza e ambienti privati raffinati. E uno degli aspetti più interessanti riguarda proprio la sua evoluzione.

Nato come nucleo medievale attorno al primitivo Castel Belvesino, il complesso fu poi ampliato seguendo le esigenze politiche e sociali della casata. Non si trattò quindi di un intervento unitario, ma di una crescita lenta e stratificata, leggibile ancora oggi nelle volumetrie e nei materiali.

Le fortificazioni: un sistema difensivo pensato per controllare la valle

Se visto da lontano, Castel Thun colpisce non per il suo aspetto signorile, ma per il poderoso sistema di difesa che lo circonda. Le mura concentriche, le torri e i bastioni raccontano infatti la necessità di controllare un territorio strategico all’ingresso della Val di Non.

La cosiddetta Porta Spagnola, costruita nel 1566, rappresenta uno degli elementi più scenografici del complesso. I grandi conci bugnati e il disegno monumentale introducono a un percorso fatto di cortili e passaggi controllati, secondo una logica di tipo militare.

La tradizione lega il nome della porta a un viaggio in Spagna compiuto da Giorgio Thun, episodio che avrebbe influenzato il gusto architettonico della famiglia. Anche il rapporto tra fortificazioni e paesaggio merita due parole.

La costruzione alpina di Castel Thun non è solo difensiva, ma punta sul panorama come elemento di rappresentazione politica. Dalle logge e dai camminamenti lo sguardo domina l’intera valle, trasformando il controllo territoriale in una vera dichiarazione di potere.

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Gli interni, il lusso discreto dell’aristocrazia mitteleuropea

Una volta varcata la soglia delle sale del castello, si percepisce subito un cambio rispetto alla monumentalità esterna. Gli ambienti non cercano un’opulenza estrema, ma costruiscono un’eleganza più raccolta, quasi privata, fatta di legni antichi, stufe in maiolica e collezioni accumulate nei secoli.

La celebre Stanza del Vescovo resta l’ambiente simbolo della residenza, del tutto rivestita in legno di cirmolo, con soffitto a cassettoni e arredi seicenteschi. È uno dei migliori esempi di interior design aristocratico alpino conservato in Italia.

Ma interessante è anche la quadreria di famiglia, composta da quasi quattrocento opere tra ritratti, nature morte, dipinti religiosi e paesaggi. La raccolta testimonia il dialogo continuo tra cultura italiana e area mitteleuropea, elemento centrale nella storia dei Thun.

Tra gli artisti presenti compaiono nomi come Francesco Guardi, Jacopo Bassano e Camillo Procaccini.

La presenza di carrozze, slitte, ceramiche boeme, vetri da tavola e oggetti d’uso quotidiano contribuisce poi a restituire il carattere autentico della dimora. Non si visita soltanto una fortezza, ma una casa aristocratica che sembra quasi sospesa nel tempo.

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I giardini di Castel Thun e il rapporto con il paesaggio

Se le fortificazioni raccontano il potere, i giardini spiegano invece il desiderio di trasformare il castello in una residenza moderna. L’assetto verde più significativo fu definito nell’Ottocento dal conte Matteo Thun, collezionista e appassionato d’arte.

Fu lui a progettare due aree distinte: una più formale a sud e una dal gusto paesaggistico a nord, rendendo i giardini qualcosa di più di un semplice spazio aperto decorativo. A Castel Thun il verde partecipa all’architettura del complesso, creando continuità visiva tra mura, pendii e panorama agricolo della valle.

La grande fontana rettangolare dell’area settentrionale, ancora conservata, introduce una geometria ordinata che dialoga con il rigore della fortezza. Allo stesso tempo, gli alberi secolari e i percorsi verdi attenuano l’austerità delle mura, costruendo quell’equilibrio tra difesa e comfort tipico delle residenze nobiliari tardo-settecentesche e ottocentesche.

Castel Thun e il racconto contemporaneo sulla cultura dell’abitare

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Uno dei probabili motivi per cui Castel Thun, nonostante la storia secolare, continui a risultare così contemporaneo, forse dipende dalla sua capacità di raccontare l’abitare aristocratico senza trasformarlo in pura nostalgia.

Gli ambienti conservano ancora la dimensione pratica della vita domestica: le camere private, le biblioteche, le sale da pranzo e le stufe ricordano che il castello non fu soltanto simbolo politico, ma spazio realmente vissuto fino al XX secolo.

In un’epoca in cui le dimore storiche diventano parte di meri percorsi turistici, Castel Thun permette invece di osservare da vicino il modo in cui architettura, arredamento e paesaggio costruivano l’identità sociale di una famiglia europea.

Ed è forse questa la sua qualità più rara: riuscire a essere monumentale senza perdere il legame con una sfera più intima e famigliare. Le mura severe raccolgono al loro interno una dimensione residenziale colta, raffinata, in grado di relazionarsi tra memoria e territorio.

Un dettaglio che piace e che non passa inosservato.