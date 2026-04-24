Grande Fratello Vip, sondaggi del 24 aprile: chi rischia l’uscita tra i nominati

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Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi

Ci risiamo. La Casa del Grande Fratello Vip ha di nuovo i suoi bravi grattacapi da sciogliere, e stavolta il nodo è particolarmente spinoso. Dopo l‘undicesima puntata andata in onda mercoledì 22 aprile su Canale5, il televoto ha aperto i battenti e il pubblico da casa non ha perso neanche un minuto: i sondaggi delle ultime ore delineano già una storia abbastanza chiara, con due concorrenti sul filo del rasoio e una distanza tra loro che fa quasi effetto.

Al centro della scena ci sono Alessandra Mussolini e Marco Berry. Due personalità agli antipodi, con due modi completamente diversi di stare nel gioco e, a quanto pare, due destini che la platea sta già separando con decisione.

Dov eravamo rimasti

Ma torniamo indietro di qualche ora. Nella puntata del 22 aprile, Adriana Volpe si è guadagnata il titolo di preferita del pubblico, portandosi a casa una bella bolla di sapone chiamata immunità. Una posizione invidiabile, soprattutto considerando che nel frattempo la Casa si trasformava in un campo di battaglia a cielo aperto, grazie a una mossa degna di una sceneggiatrice di talento: Antonella Elia, prima finalista, ha deciso di rendere le nomination palesi.

Ecco, questa scelta ha cambiato tutto. Di colpo, niente più bisbigliare nell’orecchio del confessionale, niente sorrisi di facciata con il pugnale dietro la schiena. Ogni voto è diventato pubblico, visibile e pesante. E quando le maschere cadono, ecco che si mostrano le vere alleanze, quelle solide, ma anche quelle cucite con lo spago. Il risultato è stato che Marco Berry e Alessandra Mussolini finiti al televoto, con Paola Caruso già in bilico dalla settimana scorsa e pronta ad aggiungersi a chi incasserà meno voti.

Cosa dicono i sondaggi

I sondaggi raccolti nella giornata del 24 aprile non lasciano grandissimo spazio all’immaginazione. Alessandra Mussolini vola al 70,45%, mentre Marco Berry arranca al 29,55%. Una forbice che, basata su oltre 500 voti, è tutto fuorché trascurabile.

Come mai una distanza del genere? Mussolini, nel corso di queste settimane, ha costruito qualcosa di difficile da replicare tra presenza, ironia e sincerità. Berry, al contrario, paga il prezzo di un’immagine percepita come divisiva. Non è una questione di simpatia o antipatia personale: è che, in questa fase della gara, il suo stile di gioco ha convinto meno spettatori a premere il tasto in suo favore. Il televoto è spietato esattamente come uno specchio: riflette ciò che la gente sente, non sempre quello che ci aspettiamo.

Cosa cambia stasera

In teoria, sì. Le sorprese, nel Grande Fratello, non finiscono mai veramente. Una clip, una dichiarazione inaspettata, un confronto acceso in diretta possono smuovere anche le acque più ferme. Ma con un margine di quaranta punti percentuali, il gap per un ribaltone si è fatto piuttosto esiguo.

Quello che è certo è che la puntata del 24 aprile avrà il suo bel peso specifico sugli equilibri futuri. Mussolini, uscendo da questo televoto con una vittoria schiacciante, potrebbe consolidare una posizione che la rende sempre meno scalfibile. Berry, dal canto suo, dovrà fare i conti non solo con il risultato del voto, ma con come i compagni lo guarderanno da domani mattina a colazione.

E intanto Antonella Elia osserva tutto dall’alto, con quella sua aria da grande burattinaio. Scommettete che ha già in mente la mossa successiva?