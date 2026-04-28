Grande Fratello Vip, sondaggi 28 aprile: chi rischia l’uscita e chi è già salvo

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Ufficio Stampa Endemol Shine of Italy Paola Caruso, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Marco Berry

Il Grande Fratello Vip si prepara a vivere una nuova serata decisiva. Nel corso della tredicesima puntata, in onda su Canale 5 martedì 28 aprile, uno tra Paola Caruso, Marco Berry, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo dovrà abbandonare definitivamente il gioco.

Paola Caruso e Marco Berry erano già finiti in nomination dopo aver perso le sfide delle precedenti puntate, mentre venerdì 24 aprile sono stati raggiunti al televoto da Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo, entrambe indicate dai compagni durante le nomination. Ora sarà il pubblico a decidere chi dovrà interrompere il proprio percorso nel reality show condotto da Ilary Blasi.

L’eliminazione arriva in una fase particolarmente delicata della trasmissione, quando gli equilibri interni si fanno sempre più fragili e ogni uscita può cambiare profondamente le dinamiche della convivenza. Non si tratta soltanto di stabilire chi resterà in gara, ma anche di capire quali alleanze e contrapposizioni continueranno ad animare la Casa nelle prossime settimane.

Sondaggi Grande Fratello Vip, chi esce martedì 28 aprile 2026

Secondo i sondaggi diffusi su siti specializzati, forum e pagine social dedicate al Grande Fratello Vip, il nome che sembrerebbe più lontano dall’eliminazione è quello di Alessandra Mussolini. L’ex europarlamentare, nipote di Benito Mussolini e Sophia Loren, guida quasi tutte le rilevazioni con percentuali comprese tra il 30 e il 40 per cento delle preferenze. Un margine che le consentirebbe di affrontare la puntata con relativa tranquillità.

La situazione sarebbe favorevole pure per Marco Berry, che nei vari sondaggi oscilla tra il 25 e il 35 per cento dei voti. L’ex inviato de Le Iene appare dunque salvo, almeno secondo le indicazioni raccolte online, e difficilmente dovrebbe essere lui il prossimo eliminato.

Più incerta la posizione di Lucia Ilardo, che si colloca stabilmente al terzo posto con percentuali comprese tra il 21 e il 26 per cento. Ma il nome che preoccupa maggiormente è quello di Paola Caruso, ultima nella maggior parte delle rilevazioni e considerata la concorrente più esposta al rischio di uscita.

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Un’eventuale eliminazione della showgirl rappresenterebbe però una perdita significativa. Paola si è rivelata uno dei personaggi centrali di questa edizione, soprattutto per il confronto costante con Antonella Elia, prima finalista e una delle protagoniste della stagione. La loro rivalità ha alimentato molte delle tensioni più forti della Casa, e l’uscita della Caruso rischierebbe di lasciare un vuoto narrativo importante.

Le nomination e l’allungamento del Grande Fratello Vip

Le nomination che hanno portato al televoto i quattro concorrenti sono maturate dopo la vittoria della squadra guidata da Antonella Elia nella prova di ballo contro il team di Alessandra Mussolini. Grazie a questo successo, il gruppo dell’Elia ha avuto la possibilità di esprimere due voti anziché uno, influenzando in modo decisivo il risultato finale.

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Antonella ha scelto di nominare Alessandra Mussolini, spiegando che tra loro ci sono stati “molti problemi”, e Lucia Ilardo, definita la concorrente che sente più distante: “Non l’ho ancora inquadrata e non mi piace il rapporto che ha con Alessandra”.

Anche Raul ha votato Lucia, pur definendola una sua amica speciale, sostenendo che fosse la persona che aveva dato meno alla Casa. Raimondo Todaro ha invece nominato sia Alessandra, accusandola di incoerenza, sia Lucia. Renato e Adriana hanno seguito la stessa linea, indicando entrambe le concorrenti e sottolineando come il loro atteggiamento abbia pesato sull’atmosfera generale.

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Dal confessionale, Paola Caruso ha nominato Adriana Volpe, mentre Marco Berry ha scelto la Mussolini. Un quadro che conferma come le tensioni interne siano sempre più forti e come il televoto di questa sera possa cambiare, ancora una volta, gli equilibri del GF Vip.

Intanto la trasmissione è stata allungata da Mediaset: la finale con Ilary Blasi andrà in onda il prossimo martedì 19 maggio.