GF Vip, sondaggi del 20 marzo: il pubblico ha già scelto la sua prediletta (c’è una sorpresa)

Il pubblico del "Grande Fratello Vip" ha già scelto la sua prediletta: nei sondaggi spicca Antonella Elia e batte la sua storica rivale

IPA Antonella Elia

Il pubblico ha già scelto la sua preferita: Antonella Elia, un nome, un programma. Veterana dei reality show, nell’eterna lotta contro Adriana Volpe – almeno per questa volta – è in sorpasso. I sondaggi del Grande Fratello del 20 marzo sono chiarissimi, e non manca una sorpresa: a battere la Volpe nelle preferenze del pubblico è stata anche Alessandra Mussolini, al secondo posto. Ma facciamo il punto della situazione.

Grande Fratello, i sondaggi del 20 marzo

Il Grande Fratello è tornato in onda dal 17 marzo, con la conduzione di Ilary Blasi: accoglienza “tiepida” da parte del pubblico, che da tempo ormai chiede a gran voce di mettere a riposo il reality show per eccellenza della televisione italiana. Ma il GF va avanti, con le Regine, i suoi fanti, i suoi Re: la seconda puntata va in onda stasera 20 marzo.

Il primo giro di nomination non è basato sul sistema a eliminazione, ma di immunità: il pubblico ha votato dunque il suo preferito. Sono otto i concorrenti che si trovano in nomination: Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Adriana Volpe, Ibiza Altea, Lucia Ilardo, Paola Caruso, Renato Biancardi e Raul Dumitras. Il pubblico ha votato mediante sms e online, e i sondaggi sono abbastanza chiari, con qualche sorpresa non di poco conto.

Per il momento, i sondaggi del Grande Fratello Vip del 20 marzo vedono in testa Antonella Elia con il 33,92% delle preferenze, seguite da Alessandra Mussolini con il 24,07%, Adriana Volpe con il 17,94%, Raul Dumitras con il 6,78%, Renato Bianciardi con il 6,47%, Paola Caruso con il 4,81%, Ibiza Altea con il 3,72% e infine Lucia Ilardo con il 3,28%. Quindi, la più amata del pubblico per il momento è Antonella Elia, che ha così battuto la sua rivale storica, Adriana Volpe. Almeno per ora, considerando che la Volpe, alla vigilia del GF, è stata data come favorita alla vittoria.

Cosa possiamo aspettarci dalla seconda puntata

Tanto chiacchierato, quanto poco seguito in onda: il Grande Fratello rimane un unicum della televisione. Il padre di tutti i reality show ha avuto non pochi problemi negli ultimi anni, tra cui i bassi ascolti, certo, ma non solo. Al GF si è rimproverato un certo grado di trash che, però, è in effetti parte del motivo per cui funziona. La prima puntata ha totalizzato 2.146.000 spettatori, con un totale del 18,4% di share.

Il regista del Grande Fratello non ha voluto nascondere i suoi pensieri in merito allo stato di salute dello show. “Mi permetto di dire qualcosa riguardo al Grande Fratello Vip. L’ascolto per un kick off non è molto alto, ma leggere l’entusiasmo di tantissimi a cui la puntata è piaciuta mi rende felice per il grande lavoro fatto nel cercare di cambiare in qualche modo il linguaggio di un reality storico”.

L’obiettivo rimane quello di riconquistare l’attenzione del pubblico: “La nostra intenzione è cercare di riportare più pubblico possibile a ridere ed emozionarsi con noi. […] Il Grande Fratello muove una moltitudine di dati molto più ampia del rilevamento auditel che ad oggi è uno strumento un po’ vetusto. Detto ciò rispetto il dato oggettivamente poco gratificante”.