Chi è Eleonora Arosio, professoressa dell’Eredità

Fra i volti tv più amati, Eleonora Arosio è una celebre professoressa de L’Eredità, il quiz di Rai Uno condotto in passato da Fabrizio Frizzi. Biondissima, sorridente e grintosa, Eleonora – pochi lo sanno – ha iniziato la sua carriera come attrice in alcune fiction di successo, realizzandosi poi non solo sul lavoro, ma anche nella vita privata.

La carriera, da Un medico in famiglia a L’Eredità

Classe 1985, Eleonora Arosio è nata a Lecco e ha origini lombarde, ma si è trasferita a Roma quando era giovanissima per iniziare la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Per questo non fatica a definirsi come una “romana d’adozione”. La sua passione per la recitazione e la danza, ma soprattutto la sua grande bellezza, l’hanno portata sino a Miss Italia.

Dopo aver partecipato al concorso, Eleonora ha però avuto la sua grane occasione grazie a Victoria Cabello. Era il 2006 quando la Arosio comparve in tv nei panni di Simona Ventura: quell’imitazione sarebbe diventata il suo trampolino di lancio. Da quel momento non si è più fermata, lavorando sia in tv che in teatro, senza mai dimenticare gli studi.

Negli stessi anni si è diplomata in Personal Training Program e ha esordito come attrice in Don Matteo. Fra le fiction a cui ha preso parte troviamo poi Un medico in famiglia e Il mondo di Veronica in cui ha interpretato Chiara. Dalla recitazione alla conduzione il passo è stato breve. Eleonora Arosio è infatti entrata prima nel cast di My Way, programma di Sky per Autostrade per l’Italia, poi di Mezzogiorno in Famiglia. Per approdare infine a L’Eredità nel ruolo di professoressa.

Chi è il marito di Eleonora Arosio

Nonostante sia un volto conosciuto del piccolo schermo, Eleonora Arosio è sempre stata molto riservata. Così tanto che si sa davvero poco sulla sua vita privata. La professoressa de L’Eredità è sposata da diverso tempo con un imprenditore romano, Paolo. La sua identità però è un mistero e la stessa Eleonora ha sempre preferito non parlarne. La coppia ha avuto anche un figlio, Filippo.

Altezza e segno zodiacale

Ex concorrente di Miss Italia, Eleonora Arosio è alta 172 centimetri. La conduttrice è nata il 15 maggio 1985, dunque è del segno del Toro. Proprio come svela il suo segno zodiacale, Eleonora ha grande senso pratico, è determinata e con i piedi per terra. Ha una grande ostinazione e senso di indipendenza, oltre a un legame fortissimo con la famiglia. Portata per il successo, è particolarmente leale ed è un’amica generosa.

Eleonora Arosio su Instagram e Facebook

Eleonora Arosio è particolarmente attiva su Instagram e Facebook dove pubblica spesso scatti che raccontano il suo lavoro in tv a L’Eredità, ma anche la sua vita privata. Troviamo le foto delle vacanze in famiglia, le immagini tenere insieme al figlio e l’album dei ricordi del suo matrimonio. Non mancano selfie che mettono in evidenza la bellezza acqua e sapone di Eleonora Arosio, ma soprattutto il suo splendido sorriso. I social infatti sono un mezzo molto usato dalla presentatrice per tenersi in contatto con i suoi numerosi fan e svelare una parte di sé.