Francesca Chillemi, lo stile di una Miss

Bellezza mediterranea, sorriso contagioso ed un’eleganza innata: Francesca Chillemi è una delle Miss Italia più amate di sempre, e col tempo è riuscita a farsi apprezzare anche come interprete di fiction di successo. Un’evoluzione professionale che va di pari passo con una trasformazione di stile: da ragazza della porta accanto, Francesca si è trasformata in una sofisticata diva da red carpet, come dimostra il look da dèa greca sfoggiato al Filming Italy nel 2023.