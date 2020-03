Valentin cacciato da Amici: frecciatina di Todaro dopo i gossip sulla Tocca

editato in: da

Valentin è stato cacciato da Amici 2020 dopo una lite con Maria De Filippi, scatenata dalle affermazioni del ballerino. E non sfugge la frecciatina di Raimondo Todaro, coinvolto nei gossip che vorrebbero sua moglie, Francesca Tocca, invaghita del concorrente dello show.

Ma andiamo con ordine. Nelle scorse settimane si è parlato spesso di una crisi fra la professionista di Amici e il ballerino di Ballando con le Stelle. Todaro e la Tocca stanno insieme da ben tredici anni e hanno una figlia, Jasmine. Una relazione solida che, secondo alcune indiscrezioni pubblicate dal settimanale Chi, sarebbe stata messa in crisi a causa di Valentin. Il ballerino infatti negli ultimi mesi si è esibito spesso in coppia con Francesca e il feeling fra i due è evidente.

I diretti interessati non hanno mai commentato l’indiscrezione, almeno sino ad oggi. Nel corso della terza puntata di Amici 2020 infatti Valentin ha abbandonato la gara dopo uno scontro con Maria De Filippi. La conduttrice si è arrabbiata a causa del comportamento del concorrente che ha annunciato di voler lasciare lo show anche dopo una eventuale vittoria contro Jacopo.

“Nelle gare sono abituato a focalizzarmi sulla gara, qui ci focalizziamo su altre cose e non riesco a restare concentrato – ha detto Valentin, visibilmente infastidito -. Anche se dovessi vincere con Jacopo, io me ne vado. Anche perché prima era chiaro che Javier aveva ballato molto meglio di Nicolai”.

Le sue frasi hanno fatto arrabbiare la De Filippi: “Ora basta – ha tuonato -. Se vuoi andare, puoi andartene senza fare la sfida con Jacopo. Questo programma è così da 20 anni. Hai avuto un altro insegnante perché non ti andavano bene i tuoi professori e non li rispetti”. Nel corso della discussione però ci sono state alcune frasi che non sono sfuggite ai telespettatori.

“Sai perfettamente cosa fai e non mi fare entrare nei dettagli di come ti stai comportando”, ha aggiunto Maria e immediatamente Valentin ha replicato: “Ora entriamo in altri discorsi”, probabilmente riferendosi a Francesca Tocca. La De Filippi però ha chiarito immediatamente che parlava dl suo comportamento con Natalia Titova, insegnante di Amici 2020.

Lo scontro è terminato con l’uscita di scena di Valentin. Negli stessi minuti sulle Instagram Stories di Raimondo Todaro è apparso un messaggio piuttosto eloquente. “00:30, la diretta non è per tutti”, ha scritto il ballerino di Ballando, probabilmente riferendosi alla lite. Nessuna reazione invece da Francesca Tocca che, almeno nelle prime ore dopo l’addio di Valentin, ha scelto di rimanere in silenzio sulla questione.