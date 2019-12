Amici, Valentin bacia Francesca Tocca e imbarazza Maria De Filippi

editato in: da

Ad Amici continuano le sorprese, fra eliminazioni, nuove sfide e baci. L’ultimo è quello fra Valentin e Francesca Tocca, moglie di Raimondo Todaro, che ha imbarazzato la De Filippi. Ma andiamo con ordine. Lo show è entrato ormai nel vivo con ballerini e cantanti impegnati in performance sempre più difficili per mostrare il proprio talento.

La scorsa settimana aveva fatto discutere il bacio appassionato fra Javier ed Elena D’Amario, che aveva segnato l’inizio dell’ennesima love story nata ad Amici. Nel corso dell’ultima puntata del programma però è avvenuto un altro colpo di scena: Valentin ha baciato Francesca Tocca. Un gesto che, a quanto pare, è arrivato senza che la ballerina professionista sapesse nulla. Alexandru infatti si stava giocando la sua permanenza nella scuola di Maria e ha deciso di tentare il tutto per tutto.

Forse per rendere ancora più veritiera la sua esibizione, ha baciato Francesca. Peccato che lei non sapesse nulla e che è sposata con Raimondo Todaro, ballerino di Ballando con le Stelle. Subito dopo il bacio, al termine dell’esibizione, Maria De Filippi è intervenuta per spiegare la situazione. “Per la coreografia non siamo responsabili noi, vorrei chiarire” ha detto.

Il giudice esterno ha quindi spiegato a Valentin che Francesca è sposata. “Ah è sposata? Non lo sapevo!”, ha replicato il ballerino. “Sposata, sposatissima”, ha aggiunto la conduttrice, senza nascondere un certo imbarazzo. Anna Pettinelli, presenti fra gli insegnanti dello show, ha affermato che a fare la differenza non è l’essere sposata o no.

“Assolutamente sì – ha risposto la De Filippi -, però diciamo che il marito viene un po’ preso in giro”. A concludere la discussione ci ha pensato il giudice esterno che ha definito il bacio di Valentin a Francesca come una “licenza poetica”. “Il marito è dell’ambiente, perciò capirà” ha detto parlando di Raimondo Todaro, uno dei ballerini di punta dello show di Milly Carlucci.