Barbara D’Urso diventa docente universitaria: cosa insegnerà

Barbara D’Urso sembra inarrestabile: la conduttrice, pronta a tornare in tv con Pomeriggio 5, e a teatro con un nuovo spettacolo, diventerà anche una docente universitaria. Ad annunciarlo è stata proprio lei, durante il Festival della Tv di Dogliani, dove racconta di avere ricevuto dalla Luiss Business School una proposta alla quale non ha saputo dire di no. Infine, Barbara ha svelato alcuni dettagli sul suo sbarco nel Metaverso.

Barbara D’Urso professoressa: cosa insegnerà all’università

La notizia che non ci saremmo mai aspettati: Barbara D’Urso diventerà una professoressa universitaria. La popolare conduttrice Mediaset sta riprendendo in mano la sua carriera, non ha nessuna intenzione di lasciare la tv, è vero, ma ha voglia di esplorare tantissimi campi.

“Ho usato quasi tutti i mezzi di comunicazione, fiction, film, teatro, musical, ho inciso dischi, sto lavorando a dei podcast” ha spiegato Barbara al Festival della Tv di Dogliani, in Piemonte.

Non si è fatta mancare davvero nulla durante la sua lunga carriera, ma non finisce qui. Pare infatti che a volerla a tutti i costi tra le proprie fila sarebbe stata la Luiss Business School, una delle università private romane più note e creditate, anche a livello internazionale. La conduttrice salirà in cattedra per delle lezioni sulla tv e i social, ma i dettagli per ora restano top secret, e lei non ha voluto svelare altri dettagli, neanche sulla data di queste masterclass.

Barbara D’Urso si dice entusiasta di questo progetto, e ne svela anche un altro, ancora più inaspettato.

Barbara D’Urso sbarca nel Metaverso

Barbara D’Urso sarà anche in procinto di riprendere il suo impegno quotidiano con Pomeriggio Cinque, ma ha rivelato di avere un ambizioso progetto nel cassetto, e che prenderà forma a breve.

“Sono la prima a portare la mia comunità nel metaverso” ha rivelato durante il Festival della Tv.

Il Metaverso è una nuova dimensione virtuale, nella quale la conduttrice, sempre al passo con le ultime tendenze, ha deciso di creare una community per comunicare con i suoi fan. “Sarà uno spazio dove incontrarsi, dialogare e parlare, tramite un’altra espressione di me, tramite il mio avatar. Tra qualche giorno ci sarà un link, sarà uno spazio molto bello dove le persone potranno incontrarsi con me (circa 100 persone/avatar): questo spazio resta aperto, di più non posso raccontare”.

Insomma, cosa non può fare la nostra Barbarella? Se nei mesi scorsi si temeva la sua eclissi dalla tv, ora la vedremo davvero ovunque, e lei stessa, da 23 anni a Mediaset, non esclude anche nuove esperienze in Rai.

Il ritorno a teatro dopo 15 anni

Intanto, si prepara per la prima avventura teatrale in 15 anni: la D’Urso tornerà sul palco a febbraio 2023, ma assicura che non lascerà Pomeriggio 5, ed è pronta anche a nuove prime serate: “In tal caso le date degli spettacoli verranno spostate, non è un problema”.

“La cosa divertente – ha aggiunto – è che quando si è vociferato che io tornassi a teatro la gente ha subito pensato che Mediaset mi avesse cacciato. Ma così non è. Io faccio teatro e Mediaset non mi ha cacciato.” Sarà dunque una stagione di rinascita per Barbara, e il momento di far vedere cosa vale, lontana dai teatrini trash ai quali negli ultimi anni è stata troppo spesso accostata.