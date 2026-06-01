Maria De Filippi parla della sua passione: “In simbiosi con lui”

Maria De Filippi ha una passione: i cavalli. Ne ha parlato alla prima edizione del FIP Arena Polo European Championship

Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi

Forse non tutti lo sanno, ma Maria De Filippi ha una grande passione per l’equitazione. Nutre un profondo rispetto per un animale tanto maestoso come il cavallo, intelligentissimo, il compagno dell’uomo per secoli: oggi usiamo le auto per spostarci, ma niente come una passeggiata a cavallo riconnette con la bellezza della natura. La conduttrice, in occasione della prima edizione del FIP Arena Polo European Championship, ha parlato della sua passione e di come vive in “simbiosi” con il cavallo.

Maria De Filippi, la passione per i cavalli

“L’emozione che provi qui e vedi ovunque è secondo me la passione. Il cavallo è passione, è uno sport particolare. Sei in simbiosi con lui, c’è qualcosa che ti lega. Anche quando vai a dormire, ci pensi. Ti chiedi come sta, se sta dormendo”, sono queste le parole di Maria De Filippi affidate all’account ufficiale della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) sui social.

Nel video ha cercato di spiegare la sua passione per l’equitazione, che non è legata allo spirito competitivo quanto al legame che si instaura con il proprio cavallo: “Vedo questo più di tutto, non vedo mai la competizione. Vedo molto di più l’emozione di far qualcosa insieme, di crescere insieme”. Fuori dagli studi televisivi, la conduttrice non ha mai nascosto di trovare pace e di riuscire a scaricare lo stress proprio grazie alle cavalcate in mezzo alla natura.

Una passione che l’ha salvata anche dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo

Dietro la conduttrice instancabile, sempre attenta a ogni dettaglio dei suoi programmi, c’è una donna che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con un dolore infinito: la perdita di Maurizio Costanzo, suo grande amore e compagno di vita. E proprio dopo la scomparsa del marito, Maria ha trovato in questa sua antica passione un rifugio importante. A documentarlo, ai tempi, è stato il settimanale Chi, che l’aveva sorpresa in alcuni scatti mentre cavalcava alle prime ore del mattino in un grande maneggio della Capitale, dove vive il suo destriero Oversea.

Una passione che, peraltro, nutre fin da quando era bambina. In una intervista realizzata in passato in occasione dell’avventura come Team Manager dell’Horse & Fun nell’Italian Champions Tour, la conduttrice si era raccontata anche su questo fronte: “Da sempre io sono pazza dei cavalli”.

Lì ha avuto modo di aprirsi sul suo sogno coltivato per anni, da quando era una ragazzina e chiedeva al padre di poter avere un cavallo tutto suo. Quel desiderio è rimasto in un piccolo cassetto chiuso per moltissimo tempo, fino a quando – non troppi anni fa – Maria è tornata in sella e ha finalmente realizzato il sogno di avere un cavallo tutto suo.

E mentre l’equitazione resta il suo modo privato per trovare la pace e la gioia, in tv non rallenta mai, nemmeno dietro le quinte. Da poco ha chiuso anche l’edizione 2025/2026 di Amici e Uomini e Donne, ma non c’è tempo per fermarsi, infatti è già al lavoro sulla prossima edizione di Temptation Island, il reality dei sentimenti targato Fascino e condotto da Filippo Bisciglia, che dovrebbe tornare in onda su Canale 5 a partire dal 2 luglio.