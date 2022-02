Caterina Balivo, la frecciata al marito per San Valentino su Instagram

Caterina Balivo, l’abito a camicia è irrinunciabile: sensualità d’alta moda

Nel giorno di San Valentino, Caterina Balivo ha voluto condividere con i suoi fan un dolcissimo scatto su Instagram, ovviamente a tema con la giornata degli innamorati. La bella conduttrice ha pubblicato una foto con il marito Guido Maria Brera e con l’occasione gli ha lanciato una frecciatina che non è sfuggita ai suoi follower.

Caterina Balivo, la frase pungente su Instagram

Caterina Balivo, nella giornata degli innamorati, ha voluto fare uno strappo alla regola, pubblicando una foto con il marito Guido Maria Brera: nel romanticissimo scatto i due sono immortalati a Venezia, mentre si scambiano un bacio. “A San Valentino ho la deroga: posso pubblicare foto mielose ❤️”, ha scritto la conduttrice, lanciando di fatto una frecciatina al suo compagno di vita, che vorrebbe tenere la sfera privata come tale.

Sicuramente all’imprenditore non farà piacere vedere il romantico post, come ha fatto intendere la conduttrice, rispondendo al commento divertito di Elena Santarelli: “Aspetta che la veda”, ha replicato Caterina.

Non sono mancate anche le risposte a tono ai fan, che hanno fatto notare alla Balivo che la foto avrebbe infastidito il marito. “Come minimo litigo”, ha spiegato Caterina a una sua follower. “Qualcuno ha avuto da ridire eh”, ha scritto a un’altra fan riguardo alla istantanea.

Nonostante la didascalia un po’ pungente, quel che è certo è che tra la Balivo e Brera è tornato il sereno: sebbene il marito voglia mantenere una certa privacy, ogni tanto è possibile fare un’eccezione, in un giorno speciale come quello di San Valentino.

Caterina Balivo, la crisi con il marito

Non è un mistero che la coppia abbia attraversato un periodo di crisi, come ha raccontato la conduttrice a Verissimo. “In quest’anno e mezzo di pandemia, con mio marito si è creata una lontananza. Io avevo voglia di tornare a vivere, di comunicare, di stare in mezzo alla gente, di viaggiare. Lui no, voleva seguire i suoi interessi, di essere un po’ più orso”, aveva spiegato Caterina nel salotto di Silvia Toffanin, svelato la sua crisi con Guido Maria Brera.

“In quei momenti devi essere brava a superarli, a parlarne, anche se ci sono dei giorni in cui hai voglia di chiamare l’avvocato. Sono arrivata a dei giorni in cui ho pensato: ‘Basta’. Poi ci sono dei figli e c’è un amore infinito. Penso che le crisi di coppia fanno bene se sono costruttive e se c’è sempre l’amore. In questo caso, per fortuna l’amore c’è”, aveva raccontato.

È stato proprio l’amore a far superare alla coppia questo allontanamento: inoltre la Balivo nell’ultimo anno ha deciso di prendersi del tempo per la sua famiglia, allentando i frenetici ritmi lavorativi a cui era sottoposta. Tra i suoi ultimi lavori il podcast Ricomincio dal NO e lo show radiofonico su Rai Radio 2 Cattivissim*. Oggi Caterina è impegnata nella giuria de Il Cantante Mascherato, lo show condotto da Milly Carlucci, dove ha debuttato con un meraviglioso abito, tra piume e trasparenze con il quale non è certo passata inosservata.