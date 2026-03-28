Caterina Balivo, gelo con il manager di Shaila Gatta dopo la diretta: cos’è successo

Il caso Shaila Gatta a La Volta Buona si allarga: dopo le foto con Alvise Rigo che hanno scatenato la polemica scoppia la lite tra Caterina Balivo e il manager dell'ex Velina

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IPA/Getty Images Caterina Balivo e Shaila Gatta

Continua a far discutere la recente ospitata di Shaila Gatta a La Volta Buona, il programma pomeridiano di Caterina Balivo in onda su Rai 1. L’ex Velina di Striscia la notizia era stata invitata per promuovere il suo libro ma è finita per commentare in diretta alcune foto che la ritraevano con il nuovo flirt Alvise Rigo. Un momento giudicato imbarazzante, che è sfociato anche in una lite social tra la conduttrice e il manager della ballerina.

Caterina Balivo e la lite con il manager di Shaila Gatta

Doveva essere un’intervista dedicata alla presentazione del suo primo libro. Si è trasformata, invece, in un caso mediatico che ha acceso il dibattito tra televisione e social. Protagonista Shaila Gatta, ospite del programma La Volta Buona condotto da Caterina Balivo.

Nel corso della puntata, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata messa di fronte a una paparazzata che la ritraeva accanto a Alvise Rigo. Una circostanza che, a giudicare dalla reazione, non si aspettava.

“Mi sento un po’ in imbarazzo”, ha dichiarato in diretta, sottolineando come, pur essendo un personaggio pubblico, si senta “molto vulnerabile alla pressione mediatica”.

Parole che hanno rapidamente fatto il giro della rete, alimentando interpretazioni contrastanti: spontaneità per alcuni, costruzione per altri.

La scena ha innescato un acceso confronto sui social. Una parte degli utenti ha difeso la reazione di Shaila Gatta, leggendo nel suo imbarazzo una manifestazione autentica di disagio. Altri, invece, hanno sollevato dubbi sulla genuinità del momento, parlando di una possibile strategia comunicativa.

Nel dibattito è intervenuta anche Caterina Balivo, che ha precisato come gli ospiti siano “sempre al corrente” dei contenuti trattati in trasmissione, richiamando le stesse parole della Gatta sulla pressione mediatica. Una posizione che non ha tuttavia chiuso la polemica.

L’intervento del manager e il botta e risposta

A riaprire il caso è stato infatti Andrea Graffagnini, manager di Shaila Gatta, con una versione differente dei fatti. Secondo quanto dichiarato su X, la partecipazione al programma sarebbe stata inizialmente concordata per promuovere il libro e affrontare temi legati a nutrizione e fitness. La scaletta, però, sarebbe stata modificata a ridosso della diretta.

“Ci è stato comunicato poche ore prima”, ha spiegato, aggiungendo che la presenza del servizio di gossip – con il coinvolgimento del direttore del settimanale Oggi – non sarebbe stata accompagnata dalla visione preventiva delle immagini da parte della ballerina. “Shaila ha visto la paparazzata per la prima volta in diretta”, ha sostenuto.

Parole accompagnate da una critica alla gestione della situazione e da un appello a ridurre i toni sui social. Poi, rivolgendosi direttamente a Caterina Balivo, i toni si sono accesi:

“Mi sarei aspettato che Caterina Balivo in quanto padrona di casa facesse chiarezza su questa situazione, ma visto che non l’ha fatto lo farò io. Shaila Gatta ha visto la paparazzata di Oggi per la prima volta in diretta, se qualcuno afferma il contrario MENTE sapendo di mentire”

Immediata la replica di Caterina Balivo, che ha contestato le affermazioni del manager invitandolo a verificare le informazioni: “Mi scusi ma lei fa affermazioni senza leggere cose scritte… Siamo a sabato eh, un pò di ricerca! Ho un solo pensiero a questo punto su tutti e lo terrò per me. Buon sabato”. Ci sarà presto un ennesimo confronto (e forse chiarimento) a La Volta Buona?