IPA Shaila Gatta, potremmo vederla in una pellicola di Verdone

Abbiamo una nuova stella? C’è da dire che il Grande Fratello di per sé è già a Cinecittà. E la notizia non riguarda nessun tipo di new entry di tipo amoroso. Shaila Gatta, la showgirl campana avrebbe sostenuto il provino per il prossimo film di Carlo Verdone.

Sarebbe stato proprio Verdone, celebre attore-regista italiano, a contattarla di persona per offrirle un ruolo nel suo progetto cinematografico. Se confermato, si tratterebbe di un salto di carriera importante per l’ex gieffina, destinata fino ad ora a programmi televisivi e social.

Shaila Gatta verso il debutto al cinema con Carlo Verdone

La voce è esplosa su Instagram: l’esperto di tv Lorenzo Pugnaloni ha detto di aver visto Shaila a Fiumicino proprio mentre era in corso un provino per il nuovo film di Carlo Verdone.

Le indiscrezioni parlano anche delle date di lavorazione: le riprese della pellicola dovrebbero iniziare il 25 agosto 2025. Al momento, però, tutte queste informazioni sono solo rumors.

Il provino segreto di Shaila Gatta per “Scuola di seduzione”

Carlo Verdone, classe 1950, è uno dei pilastri della commedia italiana: regista, attore e sceneggiatore pluripremiato. Negli ultimi mesi l’attore romano ha annunciato il suo ritorno dietro la macchina da presa con un nuovo film intitolato Scuola di seduzione, prodotto da Aurelio De Laurentiis. Questa commedia corale, già descritta come leggera e ironica, entrerà in lavorazione ad agosto 2025.

Ed è proprio a questo progetto che si collegherebbe il provino di Shaila Gatta.

Dalla tv al grande schermo: chi è davvero Shaila Gatta

Shaila Gatta l’abbiamo vista 24 ore su 24 e in diversi programmi. Dopo l’esordio televisivo ad Amici di Maria De Filippi nel 2015, ha trovato spazio come ballerina in diversi show di prima serata.

È stata prima ballerina anche al Festival di Sanremo e ha preso parte a programmi iconici come Ciao Darwin e Tale e quale show. La consacrazione è arrivata come velina di Striscia la notizia dal 2017 al 2021, in coppia con Mikaela Neaze Silva, ruolo che le ha permesso di diventare un volto più o meno familiare.

Oggi, dopo l’esperienza al Grande Fratello 2025 che l’ha fatta conoscere meglio soprattutto per aver lasciato in prima serata e in diretta Lorenzo Spolverato, Shaila è seguitissima anche sui social e si racconta come ragazza moderna, tra moda, danza e lifestyle.

Il cinema potrebbe rappresentare il tassello successivo di una carriera già ricca di sfumature.

Dal reality al red carpet: gli ex gieffini diventati attori

L’esperienza nella Casa è stata per molti un trampolino verso la recitazione. Basti pensare a Luca Argentero, che dal terzo GF è diventato uno degli attori più richiesti del cinema italiano, oppure a Ilenia Pastorelli, capace di conquistare un David di Donatello grazie a Lo chiamavano Jeeg Robot.

Anche Alessandro Tersigni ha trovato la sua dimensione nelle fiction di successo, da I Cesaroni a Il Paradiso delle Signore, mentre Laura Torrisi ha segnato gli anni delle grandi serie di Canale 5 con ruoli intensi e popolari. E ancora: Francesco Testi e Raniero Monaco di Lapio hanno consolidato una carriera sul set, Pietro Taricone e Marina La Rosa hanno mostrato come il reality possa aprire spiragli verso il mondo della recitazione.