Lorenzo Spolverato in crisi dopo il GF. “Piange tutti i giorni”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA shaila gatta

Lorenzo Spolverato è in crisi dopo la fine del Grande Fratello. A svelarlo è Deianira Marzano, secondo cui lo sportivo starebbe vivendo giorni complicati dopo aver lasciato la casa di Cinecittà. Dietro ci sarebbe l’addio a Shaila Gatta, avvenuto di fronte alle telecamere, e le critiche ricevute per la loro relazione.

Lorenzo Spolverato in crisi dopo il Grande Fratello

Il Grande Fratello è terminato da qualche giorno, ma le polemiche non sembrano destinate a spegnersi. Soprattutto quelle riguardanti il legame fra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta.

Lo sportivo e l’ex velina di Striscia la Notizia, come è noto, avevano iniziato una relazione durante la loro permanenza nello show, attirando, in alcuni casi, aspre critiche. Poco dopo l’uscita dallo show, proprio durante la finale, Shaila era entrata nella casa per mettere un punto alla sua relazione con il gieffino, definendo la loro relazione come “tossica”.

In seguito Lorenzo era uscito dalla casa del GF ed era apparso sereno insieme ai fan della coppia. Poco dopo però sarebbe arrivato un vero e proprio crollo. Che qualcosa non andasse era stato chiaro dopo che Lorenzo Spolverato aveva pubblicato sui social un messaggio: “Giorni difficili, ma grazie a tutti per il sostegno che mi date”, aveva scritto.

La conferma è poi arrivata da Deianira Marzano, esperta di gossip e influencer che ha confermato le difficoltà che Lorenzo sta vivendo in questi giorni. “Io so per certo da persone vicine che in questi giorni è crollato, non sta bene. Piange tutti i giorni”, ha raccontato.

Le parole di Shaila Gatta su Lorenzo Spolverato

Non solo Lorenzo Spolverato, anche Shaila Gatta non sta vivendo un momento facile dopo la fine del Grande Fratello e le polemiche che l’hanno travolta sui social.

L’ex velina si è sfogata in un’intervista rilasciata a Chi. “Ce l’ho anche con me stessa – ha confidato -. La reazione che ho avuto durante la finale, è dovuta al fatto che persone manipolatorie – che non sanno ascoltarti, ma prendono informazioni per usarle a loro vantaggio – mi hanno spinta a dire: “Dato che qui è nata, finisce qui”. L’amore, un amore forte e viscerale, non si dimentica in due secondi, ma so che quell’amore non è quello adatto a me e che le persone non cambiano. Sono delusa e arrabbiata. Mi sarei potuta vivere con più spensieratezza un’esperienza bellissima. In ogni caso, ho ricevuto una grande lezione”.

“Lui mi portava all’esasperazione – ha aggiunto -. Lorenzo ha una personalità…Io mi sentivo sempre messa in discussione, sempre con i sensi di colpa, sempre sbagliata…Ho subito incomprensioni, silenzi, ho chiesto troppe volte scusa, ho dimenticato il mio valore. Per la mia bassa autostima. E certe persone colpiscono duro chi ha una bassa autostima. Lui è una persona insicura, vittima anche lui di se stesso. Il nostro è stato un “amore tossico”. Per lui, prima di me, c’era il gioco. Non l’ho mai più sentito”.

Amare anche le parole di Lorenzo che sull’addio a Shaila ha chiarito: “Sapevo che voleva un confronto, ho fatto di tutto per darle con lei prima della diretta la possibilità di capire che sarebbe stato un gesto clamoroso, ma lei era decisa. Non si sentiva più amata, ha voluto chiudere lì”.