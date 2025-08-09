Lorenzo Spolverato si prende una pausa dai social e va in vacanza con una donna misteriosa

In Sicilia con Ilaria e la madre di lei, tra giornate di relax e sorrisi complici, Lorenzo Spolverato si gode una vacanza che fa pensare a un nuovo capitolo della sua vita sentimentale

IPA Lorenzo Spolverato

Lorenzo Spolverato sembra aver finalmente voltato pagina dopo la fine della turbolenta storia con Shaila Gatta, ex velina e sua collega nel reality. Nelle ultime ore, infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello è stato avvistato in un resort da sogno in Sicilia in dolce compagnia di una ragazza di nome Ilaria, milanese e lontana dal mondo dello spettacolo.

A sorprendere i fan è la presenza, insieme a loro, anche della madre di lei, dettaglio che fa pensare a qualcosa di più di una semplice amicizia. E c’è anche un altro dettaglio: per un po’ è sparito anche dai social.

Lorenzo Spolverato in Sicilia con Ilaria: il presunto nuovo flirt

L’indiscrezione sul presunto nuovo flirt di Lorenzo Spolverato è partita da una newsletter di Lorenzo Pugnaloni, esperto di gossip molto seguito sui social. Secondo il suo racconto, Lorenzo e Ilaria si trovavano in vacanza in Sicilia e sono stati paparazzati “tra sorrisi e sguardi complici” durante uno spettacolo serale nel villaggio turistico.

La scena ha alimentato subito le voci di una possibile nuova relazione per l’ex gieffino. La presenza della madre di Ilaria al fianco della coppia, immortalata insieme a loro nel resort, suggerirebbe un clima di grande familiarità.

Ora però sono solo voci, nulla è certo: potrebbe trattarsi di un semplice legame d’amicizia, e solo eventuali dichiarazioni degli interessati (o foto inequivocabili) potranno chiarire la natura del rapporto.

In passato Lorenzo era già stato avvistato con altre ragazze dopo il GF, come Greta Zuccarello e Giada Folcia, ma ha sempre smentito ogni coinvolgimento sentimentale dichiarandosi single e circondato soltanto da amiche. Chissà che questa volta non sia diverso. Ha dimenticato Shaila Gatta?

Dal viaggio in Africa alla rinascita personale di Lorenzo Spolverato

Prima di questo gossip estivo, Lorenzo Spolverato aveva condiviso con i follower un momento di profonda riflessione personale. Dopo la rottura con Shaila Gatta, il modello ha sentito il bisogno di allontanarsi da tutto e tutti per ritrovare sé stesso.

Ha così intrapreso in solitaria un viaggio in Africa che, a suo dire, gli ha cambiato la vita. Attraverso alcune storie Instagram, Lorenzo ha raccontato a cuore aperto di star vivendo un periodo delicato, ma di aver raggiunto una nuova lucidità interiore grazie all’esperienza africana.

“Il mal d’Africa è arrivato, è qualcosa che ti entra dentro e ti cambia. Ti spoglia delle apparenze e ti costringe a guardarti davvero”, ha scritto, spiegando di aver riscoperto “cosa conta davvero, la semplicità, i legami, i valori”.

In quei giorni lontano dai riflettori, Lorenzo Spolverato sentiva “il bisogno di stare lontano da tutto e tutti. Non è tristezza, è consapevolezza. È il coraggio di fermarsi” e restare solo con se stesso per un po’.

Questa pausa di riflessione lo ha aiutato a voltare pagina e a ritrovare equilibrio dopo la delusione sentimentale. “Io scelgo di vivere per emozionarmi, non per mostrarmi”, aveva scritto.

La rottura con Shaila Gatta in diretta al Grande Fratello

Ripercorrendo i colpi di scena degli ultimi mesi, la love story tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta si era chiusa con un finale da manuale del gossip. I due si erano conosciuti e avvicinati nella Casa del Grande Fratello, dove tra sguardi e momenti di complicità erano diventati una delle coppie più chiacchierate.

Ma alla finale, quando tutti si aspettavano baci e promesse, Shaila, ex Velina di Striscia la Notizia, ha spiazzato il pubblico lasciandolo in diretta tv. Dopo, lei è rimasta sul vago sulle motivazioni, alimentando ancora di più il chiacchiericcio.

Lorenzo, ferito e amareggiato, ha chiuso ogni porta al passato e ha chiesto ai fan di smettere di interrogarlo su quella pagina ormai archiviata.