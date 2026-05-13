Elisabetta Canalis e Shaila Gatta, ora parla Alvise Rigo

Alvise Rigo parla della fine con Elisabetta Canalis e del legame con Shaila Gatta. Intanto la carriera cresce tra film internazionali e il ritorno con Ozpetek

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IPA Elisabetta Canalis e Shaila Gatta

Per la prima volta Alvise Rigo ha commentato apertamente la sua relazione con Elisabetta Canalis, mettendo fine alle indiscrezioni che hanno accompagnato per mesi la loro storia. E non è mancato un cenno a Shaila Gatta: si è vociferato di un flirt con la ballerina ma la realtà è ben diversa.

Alvise Rigo e la storia con Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo non stanno più insieme. Dopo mesi di passione, i due hanno deciso di prendere strade differenti. Se l’ex Velina di Striscia la notizia non ha mai parlato apertamente di questa liaison, diverso l’atteggiamento dell’ex rugbista oggi modello e attore.

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi ha deciso di rompere il silenzio per la prima volta: “Di lei mi è piaciuto tutto. Il carattere, la persona che è… però è finita, come tutti sanno”.

I due si sono conosciuti durante le riprese del programma Physical Italia: da 100 a 1, condividendo sfide sportive e un’intesa che, col tempo, si è trasformata in qualcosa di più.

“C’è stata sintonia fin da subito”, ha raccontato Rigo. “Abbiamo lavorato a stretto contatto, costruendo una grande compatibilità. E il resto… lo sappiamo già”.

Una relazione vissuta senza clamore, e che si è chiusa senza polemiche, nel segno di una discrezione che l’attore rivendica con coerenza. Del resto fonti vicine alla Canalis avevano già sussurrato che Elisabetta non era intenzionata a rendere questo legame ufficiale: “Per lei, più che un fidanzato, è stato semplicemente un amico speciale”.

La 47enne non ha mai etichettato quella relazione come qualcosa di definitivo. Nessuna dichiarazione d’amore roboante, nessuna presentazione ufficiale. E l’addio con il 33enne è arrivato in maniera naturale, senza troppi drammi.

Alvise Rigo e il flirt con Shaila Gatta

Alvise Rigo ha voluto chiarire anche le indiscrezioni che lo hanno accostato a Shaila Gatta. “È semplicemente una collega di lavoro. Niente di più, assolutamente niente di più”, ha precisato ridimensionando le ipotesi di un presunto flirt.

Gli incontri frequenti, ha puntualizzato il diretto interessato, sono legati alla partecipazione a eventi condivisi, spesso organizzati dagli stessi brand. Nessun retroscena sentimentale, dunque, ma una normale frequentazione professionale. “Ci troviamo spesso in contesti lavorativi, tutto qui”, ha rimarcato.

Alviso ha voluto inoltre sottolineare la propria scelta di mantenere un profilo basso sul piano personale: “Sono single e completamente concentrato sul lavoro”.

Alvise Rigo, dal rugby alla recitazione

Se sul piano personale prevale la riservatezza, sul fronte professionale il momento è di forte crescita. Alvise Rigo è atteso in diverse produzioni internazionali, tra cui Crave, dove interpreterà un vampiro accanto a Jason Isaacs, e Masterplan, che lo vedrà recitare con Stanley Tucci.

A giugno inizieranno inoltre le riprese del nuovo film di Ferzan Ozpetek, Nella gioia e nel dolore, previsto in uscita a Natale. Nel cast anche Vanessa Scalera, Sabrina Ferilli, Luca Argentero, Mara Venier e Geppi Cucciari.

Nonostante il percorso in ascesa, Alvise Rigo vuole mantenere una visione personale del proprio lavoro senza dimenticare il passato nel rugby: “Faccio ancora fatica a definirmi attore. Dentro di me resto uno sportivo”.