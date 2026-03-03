Elisabetta Canalis e Alvise Rigo di nuovo insieme dopo le voci di una rottura

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo non si sono lasciati. Al contrario, i due sarebbero ancora innamorati e uniti. A svelarlo il settimanale Chi che ha fotografato la coppia in giro per le strade di Milano.

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo di nuovo insieme

Nei giorni scorsi era stato dato per certo l’addio fra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo. Lui ex rugbista, personal trainer e personaggio tv, lei modella, imprenditrice e conduttrice, i due si erano conosciuti per lavoro e avevano iniziato a frequentarsi in gran segreto. Solo qualche tempo fa la Canalis aveva pubblicato, per la prima volta, uno scatto che li ritraeva insieme, sorridenti e felici, confermando la love story.

Ad accendere le voci di un addio era stata proprio una frase postata nelle Stories di Instagram da Elisabetta che facevano pensare ad una rottura con Rigo per via dei suoi comportamenti.

“Gli uomini irraggiungibili sono superiori – aveva scritto -. Nessuna ragazza vuole un uomo che mette like a tutte le donne, segue persone a caso ed è troppo amichevole con altre, è semplicemente imbarazzante. Di nuovo”. Quel “di nuovo” sembrava riferito alla relazione precedente della Canalis, quella con Georgian Cimpeanu, terminata nel 2024 sembra proprio per via di un tradimento.

Un addio smentito dalle immagini che ritraggono lo sportivo e la conduttrice insieme, sereni e felici. Nelle foto Alvise raggiunge la Canalis all’aeroporto di Milano dopo un viaggio di lavoro a Napoli. Poi i due vanno a fare la spesa e infine raggiungono l’appartamento dello sportivo. Un momento che racconta una vita di coppia come tante e che conferma una relazione che, a quanto pare, è tutt’altro che traballante.

Elisabetta Canalis, l’addio a Brian Perri e il ritorno in Italia

Elisabetta Canalis dunque sembra aver trovato la sua felicità dopo il divorzio da Brian Perri, arrivato nel 2023. Un momento molto doloroso per l’ex velina che lei stessa ha raccontato in un’intervista. “Credo che dopo il lutto sia la cosa più dolorosa nella vita di una persona – ha spiegato a F, parlando della fine di un matrimonio durato più di 10 anni -. Ma ho capito che è qualcosa che può accadere e ho cercato di trarne il meglio. Ho un ottimo rapporto con il mio ex marito, facciamo viaggi insieme, ci vediamo spesso, sappiamo che il bene di nostra figlia viene prima di tutto, e questo ci permette di passare sopra a tante questioni più futili”.

La coppia ha avuto una figlia, Skyler Eva, che oggi ha 10 anni. Elisabetta Canalis ha raccontato il sogno di poter tornare a vivere un giorno in Italia, dopo anni trascorsi negli Stati Uniti, a Los Angeles. Un cambiamento grande per la showgirl, forse anche legato al bisogno di vivere appieno la love story con Alvise Rigo. “Il mio desiderio, nei prossimi anni, è tornare in Italia e far vivere lì mia figlia – ha rivelato -. Sogno una casa con un terreno enorme in campagna, piena di cani, cavalli di ogni età, magari adottati. Nella mia mente vedo una specie di zoo in cui essere serena circondata dall’amore degli animali: nessuno è capace di dartene di più”.