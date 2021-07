Che fine ha fatto Luana Ravegnini

editato in: da

Dagli esordi come showgirl al successo nel ruolo di conduttrice, Luana Ravegnini è stata per anni protagonista amatissima della tv italiana. Poi, il ritiro a vita privata per amore della sua famiglia: per molto tempo ha preferito dedicarsi a sua figlia. Almeno fino all’annuncio del suo attesissimo ritorno sul piccolo schermo.

Luana Ravegnini era giovanissima quando, dopo anni di intenso studio di danza e recitazione, ha finalmente raggiunto il suo obiettivo. I suoi primi passi nel mondo pubblicitario sono stati seguiti da un fortunato esordio in televisione, grazie a Renzo Arbore e al suo show Indietro tutta: era il 1987, e Luana era entrata a far parte del nutrito gruppo delle “ragazze Coccodè”. Tuttavia, la notorietà per lei è arrivata solo qualche anno dopo, quando Claudio Lippi l’ha scelta per allargare il cast de Il pranzo è servito.

Quello è stato solamente l’inizio di un lungo cammino che l’ha portata verso il successo. Luana ha collaborato in molte trasmissioni proprio con Claudio Lippi, che è poi diventato anche il suo compagno di vita. La loro relazione è stata per molto tempo sulla bocca di tutti, ma è sempre stato il talento della Ravegnini – che ben presto si è reinventata come conduttrice – a far parlare di lei. In quello stesso periodo, ha debuttato come attrice e, in questo ruolo, ha lavorato accanto a grandi artisti del calibro di Christian De Sica e Daria Nicolodi (la mamma di Asia Argento).

La sua parabola ascendente si è interrotta negli anni 2000, quando Luana ha deciso di rallentare notevolmente la sua presenza in tv per dedicarsi alla famiglia. A quei tempi era sentimentalmente legata all’imprenditore Renato Della Valle, e ha voluto dare priorità alla sua piccola Adele Maria. Per amore, nel 2011 ha definitivamente lasciato il piccolo schermo, trasferendosi a Londra per seguire suo marito. E in un attimo sono trascorsi dieci anni, in cui lei ha consapevolmente messo da parte la carriera per la famiglia.

“Sono molto contenta di aver mollato tutto. Ho imparato che casa è dove sta la mia famiglia, pur amando alla follia la mia città, Roma” – ha detto la Ravegnini in un’intervista al settimanale Oggi – “In un attimo ho cambiato Paese, ma so di aver fatto la cosa giusta”. Per tutto questo tempo, dunque, Luana ha vissuto a Londra e ha chiuso nel cassetto le sue ambizioni professionali. Ma il desiderio di riprendere in mano i fili della sua carriera non l’ha mai abbandonata: il 2021 è l’anno che segna il suo ritorno in tv.

Il mese di settembre la vede di nuovo sul piccolo schermo, con lo storico show Check-up: “Non vedo l’ora. È un programma che ritorna rinnovato: in un momento in cui si parla tanto di salute trovo importante catalizzare l’attenzione su una trasmissione medico-scientifica che aiuti il pubblico ad orientarsi attraverso la presenza di grandi luminari del settore”.