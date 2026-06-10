Isola dei Famosi, che fine hanno fatto i vincitori: da Walter Nudo a Cristina Plevani

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Walter Nudo, Manuela Villa, Raz Degan

L’Isola dei Famosi ha segnato la storia della televisione italiana, trasformando concorrenti più o meno noti in protagonisti assoluti del piccolo schermo.

Dal debutto nei primi anni Duemila a oggi, il reality show portato al successo da Simona Ventura su Rai 2 e poi passato a Mediaset, ha incoronato vincitori molto diversi tra loro.

Ma che fine hanno fatto dopo aver alzato il trofeo? Se per alcuni la vittoria ha rappresentato un trampolino di lancio verso nuove opportunità televisive, altri hanno scelto di allontanarsi dal mondo dello spettacolo, intraprendendo percorsi personali e professionali lontani dalle telecamere.

Walter Nudo, vincitore Isola dei Famosi 2003

Walter Nudo è stato il primo vincitore dell’edizione italiana de L’Isola dei Famosi. Modello e attore, dopo il trionfo la sua popolarità è incrementata notevolmente. Grazie al reality show, all’epoca in onda sulla Rai, ha ottenuto il ruolo da protagonista nella popolare fiction Incantesimo. Successivamente ha continuato a recitare in diverse serie tv e nel 2018 ha vinto anche un altro reality show, il Grande Fratello Vip. Nel 2019 ha subito due ictus: una situazione drammatica che lo ha spinto a rivedere le proprie priorità e ad annunciare il suo ritiro dal mondo dello showbiz per dedicarsi a percorsi di crescita personale e motivazione. Col tempo ci ha ripensato ed è tornato ad essere protagonista sul piccolo schermo, in varie interviste come a Ciao Maschio.

Sergio Muniz, vincitore Isola dei Famosi 2004

L’Isola dei Famosi è stata per Sergio Muniz un vero e proprio trampolino di lancio. All’epoca era il meno noto del gruppo, con alle spalle solo esperienze nel mondo della moda. Complice L’Ultima Spiaggia, Muniz ha conquistato il pubblico con il suo carattere solare e la sua determinazione. Dopo la vittoria ha proseguito la carriera nel mondo dello spettacolo tra televisione, teatro e fiction, mantenendo una presenza costante nel panorama televisivo italiano. Oggi è un attore affermato. Sul piano personale, ha pubblicamente rivelato la storia del figlio Yari, affetto da una rara patologia genetica cutanea (conosciuta come sindrome dei bambini farfalla), affrontata con grande forza insieme alla compagna Morena Firpo.

Lory Del Santo, vincitrice Isola dei Famosi 2005

Con la la vittoria a L’Isola dei Famosi, Lory Del Santo ha avuto un rilancio della sua carriera televisiva, esplosa negli anni Ottanta. Il successo nel programma l’ha riportata stabilmente sotto i riflettori dopo alcuni anni di presenza più sporadica in tv. Oggi è molto presente come opinionista nei programmi tv e non sono mancate partecipazioni ad altri reality show. Lory è stata concorrente al Grande Fratello Vip e a Pechino Express. È tornata inoltre ad essere naufraga a L’Isola nell’edizione 2022, insieme al compagno Marco Cucolo.

Luca Calvani, vincitore Isola dei Famosi 2006

La vittoria all’Isola dei Famosi nel 2006 non è rimasta un episodio isolato nella carriera di Luca Calvani. Ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo, costruendo un percorso tra cinema e televisione. Ha preso parte a serie molto amate dal pubblico come Don Matteo, Il commissario Manara e Un posto al Sole, affiancando alle esperienze da attore anche quelle da conduttore. Una delle più popolari è stata la partecipazione a Cortesie per gli ospiti, programma che gli ha regalato una nuova notorietà presso il pubblico televisivo. Ha recitato anche in Beautiful. Negli ultimi anni ha inoltre ritrovato spazio nel mondo dei reality show grazie alla partecipazione al Grande Fratello.

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Manuela Villa, vincitrice Isola dei Famosi 2007

La vittoria all’Isola dei Famosi ha rappresentato uno dei momenti più importanti della carriera di Manuela Villa. Subito dopo ha continuato a esibirsi dal vivo, partecipando a programmi televisivi e spettacoli teatrali, mantenendo un rapporto costante con il suo pubblico. Negli anni ha inoltre ampliato la sua attività artistica dedicandosi alla scrittura. Ha pubblicato diversi libri e romanzi, affrontando temi sociali e personali, oltre a proseguire la carriera di cantante con recital e spettacoli teatrali. Oggi la figlia di Claudio Villa è anche spesso presente nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona.

Daniele Battaglia, vincitore Isola dei Famosi 2007

L’Isola dei Famosi ha rappresentato il vero punto di svolta nella carriera di Daniele Battaglia. Nel corso del tempo il figlio di Dodi Battaglia dei Pooh ha consolidato soprattutto la sua carriera radiofonica, diventando una delle voci di punta di Radio 105 e conducendo programmi di successo. Parallelamente ha continuato a lavorare in televisione come conduttore e volto di eventi musicali, tra cui il Wind Summer Festival e più recentemente coordinando le attività del Suzuki Stage durante il Festival di Sanremo 2026.

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Vladimir Luxuria, vincitrice Isola dei Famosi 2008

La vittoria all’Isola dei Famosi nel 2008 ha segnato una svolta nella carriera televisiva di Vladimir Luxuria. L’ex deputata è diventata uno dei volti più legati al programma, tornando negli anni in ruoli sempre più importanti. Dopo il successo da concorrente, Luxuria è stata opinionista in diverse edizioni del reality e nel 2012 ha ricoperto il ruolo di inviata dall’Honduras. Il punto più alto di questo percorso è arrivato nel 2024, quando Mediaset le ha affidato la conduzione dello show, rendendola l’unica (per ora) vincitrice a passare dalla veste di concorrente a quella di padrona di casa. Oggi Vladimir continua a essere una figura molto presente tra televisione, radio e impegno civile.

Giorgia Palmas, vincitrice Isola dei Famosi 2011

Per Giorgia Palmas L’Isola dei Famosi ha rappresentato il rilancio importante di una carriera che aveva subito un rallentamento dopo la la maternità. Pochi mesi dopo la finale, Mediaset le ha affidato la conduzione di Paperissima Sprint accanto a Vittorio Brumotti e al Gabibbo, ruolo che ha contribuito a consolidare la sua popolarità. Negli anni successivi ha alternato programmi d’intrattenimento, eventi sportivi, fiction e conduzioni radiofoniche, mantenendo una presenza costante sul piccolo schermo. Tra le esperienze più recenti figurano la conduzione di programmi legati al mondo del calcio, come Matchday su Milan TV, e la partecipazione a diversi progetti televisivi e digitali. Nel 2023 è tornata a collaborare con il brand Isola dei Famosi guidando Isola Party, il format online dedicato al reality.

Antonella Elia, vincitrice Isola dei Famosi 2012

Antonella Elia ha partecipato a L’Isola dei Famosi ben due volte, vincendo l’edizione del 2012. Resta alla storia, però, quella del 2004, con la furibonda litigata con Aida Yespica. Dopo il successo nel reality show, Antonellina è tornata stabilmente in televisione. Nel 2013 ha affiancato Paola Perego alla conduzione di Superbrain, per poi prendere parte a programmi di successo come Pechino Express e Tale e Quale Show. Negli anni successivi ha ritrovato grande popolarità grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2020, dove ha raggiunto la finale, diventando poi anche opinionista. Nel 2026 è tornata nella Casa più spiata d’Italia, dove ha dato del filo da torcere ad Alessandra Mussolini.

Le Donatella, vincitrici Isola dei Famosi 2015

Le Donatella, Giulia e Silvia Provvedi, hanno vinto la prima edizione de L’Isola dei Famosi targata Mediaset. Una vittoria che ha reso il duo più popolare dopo la partecipazione a X Factor. Le gemelle hanno sfruttato la notorietà conquistata in Honduras per ampliare la loro carriera. Hanno intrapreso tour come dj set nelle discoteche italiane, pubblicato nuovi singoli e partecipato a numerosi programmi televisivi. Sono state poi protagoniste di trasmissioni come Dance Dance Dance, Grande Fratello Vip e All Together Now, mantenendo una presenza costante nel mondo dello spettacolo. Parallelamente hanno continuato a lavorare nella musica e nell’intrattenimento, sperimentando anche la conduzione televisiva e il cinema. Nel 2022 hanno debuttato come attrici nel film La California, mentre negli ultimi anni sono apparse in diversi format televisivi e digitali.

Giacobbe Fragomeni, vincitore Isola dei Famosi 2016

Giacobbe Fragomeni ha sfidato i pregiudizi a L’Isola dei Famosi, conquistando il pubblico fuori dal ring. Terminata l’esperienza televisiva, è tornato a combattere nel 2017 prima di annunciare il ritiro definitivo dall’attività agonistica professionistica all’età di 47 anni. Oggi si dedica soprattutto all’insegnamento e alla promozione della boxe. Dal 2019 gestisce una palestra a Milano insieme al nipote e porta avanti numerose iniziative rivolte ai giovani, utilizzando lo sport come strumento di inclusione e recupero sociale. Nel 2022 è stato inoltre premiato dai City Angels per il suo impegno con i ragazzi in difficoltà, diventandone anche testimonial ufficiale.

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Raz Degan, vincitore Isola dei Famosi 2017

In venti anni di programmazione, Raz Degan resta uno dei vincitori più iconici de L’Isola dei Famosi. L’ex modello israeliano ha trionfato con l’89% dei voti al televoto dopo un’edizione caratterizzata dal suo approccio solitario e dai continui scontri con gli altri naufraghi. Una volta rientrato in Italia, ha scelto di non inseguire la televisione tradizionale. Si è dedicato soprattutto ai suoi progetti da regista, documentarista ed esploratore. Nello stesso periodo ha portato all’attenzione del pubblico The Last Shaman, documentario a cui aveva lavorato per anni, e nel 2018 è stato protagonista di Raz & The Tribe, docu-reality in cui ha viaggiato tra popolazioni indigene e luoghi remoti del pianeta. Negli anni successivi ha continuato a coltivare la passione per la fotografia, i documentari e i viaggi avventurosi, mantenendo un profilo mediatico più discreto rispetto al passato. Parallelamente è tornato anche alla recitazione, entrando nel cast dell’ottava stagione della fiction Rai Un passo dal cielo nel 2025.

Nino Formicola, vincitore Isola dei Famosi 2018

L’Isola dei Famosi ha segnato una vera rinascita professionale per Nino Formicola, storico Gaspare del duo comico Zuzzurro e Gaspare. Arrivato in Honduras a 64 anni, è riuscito a conquistare il pubblico e a diventare il vincitore più anziano nella storia dei reality italiani. Per il comico, però, il successo all’Isola ha avuto un significato che andava oltre il gioco. Dopo la morte del collega e amico Andrea Brambilla, in arte Zuzzurro, nel 2013, Formicola aveva attraversato anni difficili, sia sul piano umano sia su quello professionale. Lo stesso attore ha raccontato di aver partecipato al reality per dimostrare che, anche senza il suo storico partner artistico, era ancora in attività. Dopo il trionfo in Honduras, Nino è tornato a lavorare tra teatro e televisione.

Marco Maddaloni, vincitore Isola dei Famosi 2019

Marco Maddaloni ha continuato a lavorare nel mondo del judo e della formazione sportiva, seguendo la tradizione della sua famiglia, da sempre impegnata nel sociale attraverso lo sport. Parallelamente non ha abbandonato la televisione: nel 2021 è tornato all’Isola dei Famosi come ospite speciale e nel 2023 è entrato nella Casa del Grande Fratello, esperienza interrotta anticipatamente a causa di un grave lutto familiare. Oggi, dunque, Maddaloni continua a dividere il suo tempo tra sport, attività educative e apparizioni televisive.

Awed, vincitore Isola dei Famosi 2021

L’Isola dei Famosi ha consacrato Awed, all’anagrafe Simone Paciello, come uno dei creator più popolari della sua generazione. Dopo la vittoria non ha abbandonato il mondo del web che lo ha reso famoso. Al contrario, ha continuato a produrre contenuti sui social e su YouTube, rafforzando ulteriormente la sua community. Parallelamente ha ampliato la sua presenza in televisione, partecipando a programmi come Stand Up-Comici in prova e Back to School, oltre a diversi progetti legati all’intrattenimento digitale. Negli anni successivi ha inoltre portato in tournée spettacoli dal vivo insieme agli amici e colleghi Riccardo Dose e Dadda, trasformando il successo online in un’attività sempre più vicina al mondo dello spettacolo tradizionale.

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Nicolas Vaporidis, vincitore Isola dei Famosi 2022

La vittoria all’Isola dei Famosi del 2022 non ha segnato il ritorno stabile di Nicolas Vaporidis nel mondo della televisione. L’attore di Notte prima degli esami ha scelto di allontanarsi dai riflettori e dedicarsi a una nuova vita da imprenditore. Dopo il trionfo in Honduras, Vaporidis ha infatti concentrato le sue energie nel settore della ristorazione. Già nel 2019 aveva aperto a Londra il ristorante Taverna Trastevere insieme al socio Alessandro Grappelli, un progetto che negli anni è cresciuto fino a diventare la sua attività principale. Vaporidis ha spiegato di aver partecipato all’Isola soprattutto per garantirsi una maggiore sicurezza economica e per chiudere definitivamente un capitolo della sua carriera. Dopo il reality ha infatti rifiutato diverse proposte televisive, preferendo concentrarsi sui suoi ristoranti tra Londra e Milano.

Marco Mazzoli, vincitore Isola dei Famosi 2023

La vittoria all’Isola dei Famosi del 2023 non ha cambiato radicalmente la vita di Marco Mazzoli, ma ha rafforzato ulteriormente la sua popolarità. Dopo l’avventura honduregna, è tornato al suo principale impegno professionale: la radio. Ha ripreso la guida de Lo Zoo di 105, il programma che conduce da oltre vent’anni e che continua a essere uno dei format più seguiti dell’etere italiano. In più ha pubblicato il libro Otto… di storie, scritto insieme al cugino Davide Simon Mazzoli

Aras Senol, vincitore Isola dei Famosi 2024

La vittoria all’Isola dei Famosi ha trasformato Aras Şenol da star delle soap turche a volto amatissimo anche dal pubblico italiano. L’attore, noto per il ruolo di Çetin in Terra Amara, ha scelto di concentrarsi sulla recitazione in seguito al trionfo italiano. In diverse interviste ha raccontato di voler costruire una parte della sua carriera proprio nel nostro Paese, a cui si è detto molto legato. Per questo motivo ha continuato a studiare la lingua italiana per diverse ore al giorno, dichiarando il sogno di recitare in una serie tv o in un film italiano.

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Cristina Plevani, vincitrice Isola dei Famosi 2025

L’Isola dei Famosi 2025 ha riportato Cristina Plevani al centro della scena televisiva, a venticinque anni dal trionfo nella prima storica edizione del Grande Fratello. Con il successo in Honduras, l’ex bagnina di Iseo è diventata una delle pochissime concorrenti ad aver conquistato entrambi i reality simbolo della tv italiana. Dopo anni lontana dai riflettori, il rilancio è stato immediato: nell’autunno 2025 è tornata proprio al Grande Fratello, questa volta nel ruolo di opinionista, affiancando Simona Ventura e altri ex protagonisti del reality. Parallelamente porta avanti la sua attività di istruttrice di nuoto e fitness di primo e secondo livello.